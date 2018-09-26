Беспокоят ухо, горло, нос? Где лечиться - не вопрос!

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-26T13:29:33+03:00

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С приходом осени традиционно растет число простуд и ОРВИ, не говоря уже о других более неприятных проблемах. Все, кто когда-либо страдал заболеваниями ЛОР-органов знают, сколько сомнений связано с установкой диагноза. Как следствие - длительное и безуспешное лечение, хронические процессы, впустую потраченные время и средства. Найти «своего» врача, грамотного и опытного, - весьма сложная задача.

Поэтому для многих пациентов ЛОР-отделение Дорожной клинической больницы служит последней инстанцией, где они получают необходимую помощь. Профессионализм совместно с высокими технологиями - визитная карточка врачей. Специалисты отделения регулярно проходят обучение в лучших клиниках и ведущих центрах оториноларингологии Москвы, Санкт-Петербурга, Франции и Германии.

Отделение оториноларингологии Дорожной клинической больницы СКЖД - красивый старинный особняк с просторным холлом и комфортными палатами. В этих стенах царит доброжелательная атмосфера. Но главный предмет гордости врачей и персонала - оснащенные по последнему слову медицинской техники операционная и лечебные кабинеты. Благодаря внедрению передовых методов диагностики - компьютерной томографии и эндоскопии - специалисты отделения точно определяют размеры аденоидов и новообразований, состояние пазух. Такие методы - надежная гарантия точности диагноза и эффективного лечения.

С помощью «умной» техники опытные специалисты определят, необходима ли операция. Для этого используются компьютерный анализ носового дыхания (риноманометрия), а также компьютерная проверка функции уха (импедансометрия). Операции проводятся щадящим способом - с применением эндоскопического оборудования, уникального немецкого микроскопа и лазера, хирургического ультразвука, радиоволнового скальпеля или холодной плазмы.

Среди пациентов заслуженной популярностью пользуется метод лечения гайморита без прокола: силиконовый эластичный катетер «Ямик» с помощью вакуума не только очищает пазухи, но и позволяет вводить лекарства. Кроме того, в течение многих лет оториноларингологи Дорожной больницы успешно выполняют эндоскопическое удаление аденоидов и миндалин под наркозом. Это стало возможным после стажировки специалистов в Германии и приобретения комплекта оборудования известной немецкой фирмы «Карл Шторц». Благодаря современному наркозному аппарату появилась возможность проводить операции под общей анестезией детям с 4 лет.

Вместо пугающих молотков и долот при вмешательствах на костных структурах в отделении давно применяется французская хирургическая фреза. Активно используется шейвер - прибор, повышающий скорость и эффективность вмешательства и одновременно снижающий боль и кровопотерю. Такая техника обеспечивает точность и малотравматичность движений хирургов при удалении полипов и кист околоносовых пазух, при операциях по поводу хронического гайморита и фронтита, а также по поводу искривления перегородки носа.

Оснащенность операционной ЛОР-отделения Дорожной клинической больницы делает честь любой клинике высокого европейского уровня. Так, в арсенале врачей имеется эксклюзивное оборудование - немецкий хирургический лазер Ceralas D50, который используют при удалении доброкачественных новообразований ЛОР-органов, полипов носа и уха, кист околоносовых пазух, увеличенных участков миндалин, ограниченных искривлений перегородок носа. В Ростове такой лазер есть только в Дорожной клинической больнице!

Также в отделении успешно помогают пациентам со снижением слуха или его потерей из-за травмы либо воспалительных процессов, проводятся операции пластического восстановления поврежденной барабанной перепонки, применяется микрохирургическое восстановление барабанной перепонки и слуховых косточек с использованием немецких титановых протезов.

В отделении разработаны программы для профилактики и лечения хронических заболеваний, причем как у детей с годовалого возраста, так и у взрослых. Как правило, маленькие пациенты приходят в отделение во время каникул и получают комплексную программу, направленную на санацию полости носа и носоглотки. Помимо этого, предусмотрены физиотерапевтические процедуры.

В структуре отделения успешно функционирует лаборатория сна. Здесь обеспечивают точную диагностику при расстройствах сна, храпе, остановках дыхания во сне. Чтобы избавиться от этих проблем, после компьютерной диагностики подбираются хирургические или консервативные виды лечения: лазерная пластика мягкого неба, аппараты СиПАП-терапии для дыхательной поддержки.

- У меня часто спрашивают, как правильно выбрать ЛОР-врача, - говорит заведующая междорожным Центром оториноларингологии Дорожной клинической больницы, врач высшей категории, к.м.н. Елена Селютина. - Во-первых, выбирайте многопрофильные медучреждения, где можно получить полный спектр обследований для правильной постановки диагноза. Во-вторых, лучшая оценка работы врача - это довольные пациенты. Люди практически всегда приходят по рекомендациям своих знакомых, родственников и друзей. А нас рекомендуют - мы это знаем. Сейчас наше отделение, пожалуй, одно из самых оснащенных в Ростовской области, и это дает нам возможность реабилитировать больных в кратчайшие сроки.