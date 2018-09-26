В Ростове-на-Дону из-за концерта Басты перекроют движение на Южном подъезде

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-26T15:20:27+03:00

Баста приедет в Ростов уже через два дня. Фото: Фото: Instagram/@bastaakanoggano

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В субботу, 29 сентября, перекроют движение транспорта на Южном подъезде к донской столице. Причина - долгожданное для многих выступление Басты на новом стадионе «Ростов Арена». Ограничение будет введено вокруг места проведения концерта с трех часов дня до конца суток, чтобы у фанатов была возможность спокойно добраться и покинуть левобережную часть донской столицы.

- Предусмотрено ограничение движения транспортных средств с 15:00 до 23:30 по автомобильной дороге западного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов Арена», - пояснили в администрации города. - А также с 16:30 до 23:30 по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной (съезд к Пойменной).

Движение по левому берегу тоже будет ограниченоФото: Ирина ПОТЕРЯ

Автоинспекторы также запретят движение с 21:30 до 23:30 по дороге Магистральной улицы от Южного подъезда до Левобережная.

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У фанатов есть четыре варианта - добраться до стадиона пешком, на личном транспорте, на регулярных городских маршрутах и такси. Для прохода в периметр стадиона зрителям будут доступны любые входные группы по всему периметру «Ростов Арена».

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Напомним, стадион построен специально к ЧМ-2018. Согласно официальному сайту, его строительство обошлось почти в 20 млд рублей. Многие называют «Ростов Арену» «обычной, современной коробкой», мол, ничего примечательного. Здесь нет крутого медиатабло (как у «Краснодара»), нет утепленных мест для болельщиков. Единственные «фишки», от которых перехватывает дыхание – расположение - левый берег - и яркий фасад. Баста должен был стать первым артистом, кто даст концерт на абсолютно новой площадке, что логично, учитывая популярность Василия в родном городе.

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ВНИМАНИЕ!

Пешеходов просят соблюдать правила безопасности при движении по тротуарам на Ворошиловском мосту и городским улицам.

ВАЖНО

Где оставить машину

Для ростовчан, которые приедут на машинах, будут доступны бесплатные парковочные места на парковках P3, P4, P9, P10. Въезд на парковку P15 возможен только при наличии соответствующего пропуска.

КОНКРЕТНО

На каком автобусе можно добраться

В штатном режиме будут работать маршруты общественного транспорта города Ростова-на-Дону, следующие до остановки «ТРК МЕГАМАГ»:

- автобусный № 75 (Центральный рынок - ул. Станиславского - ул. Большая Садовая - пл. Привокзальная - ул. Пойменная - ТРК МегаМаг);

- автобусный № 39 (Центральный рынок - ул. Б. Садовая - ул. Московская - пр. Ворошиловский – Ворошиловский мост - ул. Левобережная - Левобережный парк - Стадион «Ростов Арена» – ул. Чемордачка - Базы отдыха);

- маршрутные такси № 49 (ТРК МегаМаг - пр. Ворошиловский - пл. Ленина - РГУПС – Каменка);

- маршрутные такси № 77 (Орбитальная - пл. Добровольского -

пр. Космонавтов - пр. Нагибина - пр. Ворошиловский - ТРК МегаМаг);

- маршрутные такси № 92 (ТРК МегаМаг - пр. Ворошиловский - пр. Нагибина - пл. Чкалова - ул. Вятская - ул. Орская).

В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города в день проведения мероприятия, работа общественного транспорта по автобусным маршрутам №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99 будет организована до 23:30.

Также для обеспечения комфортного убытия зрителей будет организована работа двух заказных маршрутов от «Ростов Арена» с западной и восточной части стадиона. Маршруты обслуживаются в период времени с 21:30 до 23:30 автобусами большой вместимости.