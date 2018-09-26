Горящие путевки в Ростове-на-Дону закончились

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-26T16:19:17+03:00

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В четверг, 27 сентября, отмечается Международный день туризма. Накануне этого профессионального праздника мы собрали в пресс-центре «Комсомолки» ведущих представителей ростовской туриндустрии. Эксперты рассказали, как прошел минувший сезон и какие новинки приготовил предстоящий.

Главной темой круглого стола стала финансовая безопасность путешественников. В связи с недавними громкими случаями в туристическом бизнесе становятся крайне актуальными вопросы защиты туриста от недобросовестных участников рынка. Как обезопасить себя от турфирм-однодневок? Что нужно сделать, чтобы отдых действительно состоялся? Как правильно выбрать свою турфирму? Куда и за какие деньги можно поехать отдохнуть в осенне-зимний период?

Кроме того, эксперты дали прогноз, какие традиционные и новые туристические направления будут востребованы в осенне-зимнем сезоне 2018-2019. Что могут предложить российские курорты и здравницы? Куда и почему стоит поехать? В чем выгода отдыха и лечения в межсезонье и где провести новогодние праздники?

«Чем раньше купишь, тем дешевле!»

Алексан Мушегович Мкртчян, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон»:

- Нынешний год начался с очень хорошего роста по раннему бронированию. Январь и февраль выдались такими, каких не бывало за всю историю туризма в Ростове. Люди приходили в начале года и покупали путевки на август-сентябрь, так как январские цены на 30-40% ниже сезонных.

Алексан Мушегович Мкртчян, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон»Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Что касается направлений, то сложился большой дисбаланс между летним туризмом и зимним. Летом люди массово летали в Турцию, а зимой - в Египет. Теперь же в холодное время года доступны ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Гоа, но массовыми эти направления не назовешь. В Египет из Ростова было 4-5 самолетов в неделю, а в Таиланд сейчас - один в 13 дней. Люди не хотят лететь далеко и дорого.

Горнолыжный отдых в этом сезоне будет представлен отечественными курортами: Роза Хутор, Горки город и Красная поляна. На Новый год будут туры в греческие Салоники. А популярными в этом сезоне будут привычные направления регулярных рейсов: Стамбул, Прага, Минск, Ереван, Тбилиси. Хорошо будут продаваться зимние туры в Пхукет. Учитывайте, что на новогодние даты переизбытка рейсов не будет, поэтому цены достаточно высокие - разница в два раза! Приходить покупать новогодний тур в декабре - это очень поздно. Если хотите купить недорого, то делать это нужно уже сейчас. И не упустите момент: в ноябре все операторы объявят туры для раннего бронирования, можно будет купить путевку на лето 2019 года со скидками до 50% и фиксацией курса.

«Отдых в рассрочку - выгодная схема для раннего бронирования»

Светлана Владимировна Земцева, директор ООО «ТК «Росинтур»:

- Как снизить свои риски при покупке путевки? В первую очередь вас должна смутить большая разница в стоимости: если у оператора тур стоит 100 долларов, он не может стоить в турфирме 80 долларов. Если вы видите агрессивную рекламную политику, сниженные цены, нестандартные бонусы - это повод задуматься, чтобы в погоне за низкой ценой не оказаться у разбитого корыта. Отдых - это прежде всего элемент роскоши, и погоня за дешевизной здесь неуместна.

Светлана Владимировна Земцева, директор ООО «ТК «Росинтур»Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Хотела бы обратить внимание на то, что путешествие - это сделка между покупателем и продавцом, которая должна сопровождаться определенным набором документов. Прежде всего это договор, который должен быть заключен при передаче денег с выдачей кассового чека либо бланка строгой отчетности. В договоре всегда указываются данные туроператора. Вы можете прозвонить и проверить, сделана ли на вас бронь и произошла ли предоплата, так как турфирма в течение трех дней должна внести минимум 30% от стоимости тура. Нормальный агент всегда соблюдает это условие!

Обратите внимание на покупку путевки в рассрочку. Воспользуйтесь ранним бронированием, найдите тур по хорошей цене и в ожидании отдыха вносите оплату частями. Многие туроператоры фиксируют курс валюты на момент покупки, так что это очень выгодно. К моменту наступления тура рассрочка будет полностью погашена, и вы со спокойной душой полетите отдыхать. Особенно это удобно, если вы знаете свои гарантированные даты отдыха или хотите полететь в определенный отель, на который большой спрос в сезон.

Что касается новых направлений, то мы развиваем туризм в близлежащие государства, куда можно путешествовать без загранпаспорта. Очень интересный продукт - Белоруссия: лечебная база, доступная перевозка, красивые древние города, замечательная природа, доступные цены. А весной у нас будет комбинация - три дня в Белоруссии плюс автобусный тур в Европу. В этом году также развиваем туры в Армению, которые зимой станут прекрасной альтернативой горнолыжным курортам Болгарии.

«Новинка сезона - зимняя Анталия»

Наталья Юрьевна Косьмина, генеральный директор компании «Семь чудес света», председатель правления Ассоциации туриндустрии РСТ-Юг:

- Мы часто наблюдаем картину, когда клиенты приходят в офис турфирмы со шпаргалкой, где выписаны интересующие отели и цены от разных агентств, и спрашивают: «Какая цена ваша?» или «Сделаете дешевле - куплю!». Что можно посоветовать таким туристам? Какая компания надежнее в этом списке?

Наталья Юрьевна Косьмина, генеральный директор компании «Семь чудес света», председатель правления Ассоциации туриндустрии РСТ-ЮгФото: Илья БОГОМОЛОВ

Выбирайте ту, у которой самая высокая цена! Это значит, она не дает скидок и грамотно ведет свою финансовую деятельность. Такая компания работает круглосуточно и оказывает всестороннюю поддержку своим туристам за границей, несет расходы по содержанию офисов и обучению сотрудников, но самое главное - она беспокоится о том, чтобы ваш отдых состоялся.

Что уж говорить о тех случаях, когда сомнительные личности предлагают вам купить дешевый тур, назначая встречу в кафе и принимая оплату на карточку без договора? Такие агенты не в состоянии гарантировать вам безопасный тур. Они предложат низкую цену, но в случае форс-мажора вы останетесь один на один со своими проблемами. Подумайте, прежде чем подписаться на такую авантюру!

Что касается отдыха в предстоящем сезоне, рекомендую обратить внимание на отечественные курорты. Мы сейчас успешно продаем путевки на всесезонный курорт Горки город. Туристов привлекают туда шикарные цены: все сочинские санатории доступны в осенне-зимний сезон со скидкой от 30 до 70%.

Предполагаю, что нашим клиентам понравится и зимняя Анталия, если туда будут организованы полеты, как это заявлено: прекрасный морской воздух, шикарные отели, система «все включено», экскурсионная программа, минимальный наплыв отдыхающих. Конечно, туристы с нетерпением ждут возобновления полетов в Египет, однако надеяться на это пока не стоит. Тем не менее, нам есть, что предложить и по России, и по зарубежью.

«Ростовчане стали чаще ездить за рубеж»

Илона Владимировна Чиханацкая, руководитель туроператора «Пегас Туристик» в Ростове-на-Дону и СКФО:

- По поводу безопасности скажу, что есть ошибки, которые допускают сами клиенты. У меня на руках приговор в отношении директора ростовской турфирмы, он сейчас находится в СИЗО, а мы как туроператор наряду с туристами выступаем потерпевшей стороной. Пострадавших более 40 человек. Ознакомившись с их показаниями, можно сделать ряд выводов.

Илона Владимировна Чиханацкая, руководитель туроператора «Пегас Туристик» в Ростове-на-Дону и СКФОФото: Илья БОГОМОЛОВ

Турфирма работала с 2010 года, и поначалу все было хорошо. Но потом стали твориться странные вещи. Например, встречи с клиентами зачастую происходили уже не в офисе, а в кафе. Перечислить деньги за туры директор предлагал не на расчетный счет юрлица, а на карточку своей матери. И эти моменты людей не настораживали! Их привлекала низкая цена: у турагентств и на сайте самого туроператора тур стоил 80 тысяч рублей, а в этой фирме - 75. Но чудес не бывает! В результате - сорванные поездки и судебное разбирательство.

Таких случаев с турфирмами в Ростове я знаю в этом году как минимум четыре. Рынок чистится: одни компании с рынка уходят, другие становятся сильнее. Задумайтесь, кому вы доверяете свою безопасность. На нашем сайте pegast.ru вы можете проверить свой тур, забронирован ли он и оплачен ли турфирмой - это открытая информация!

Если говорить о приятном, то в 2018 году в Ростове (как и в России в целом) произошел прирост рынка выездного туризма на 25-30%, т.е. мы стали больше клиентов вывозить на отдых за рубеж. Что касается прогнозов на будущий зимний сезон, то стоит задача сохранить прошлогодние объемы и направления.

Кроме того, для ростовчан сегодня доступен практически любой турпродукт на дальнемагистральных направлениях с удобным транзитом через Москву: Доминикана, Хайнань, Мексика.

«Мы расширяем географию»

Святослав Мяло, представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии»:

- Ведущие авиакомпании строят свои отношения с крупными посредниками по продаже билетов на легальной основе, и в этом случае для пассажира нет рисков - свои обязательства перевозчик выполнит.

Святослав Мяло, представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии»Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Продавать и туры, и билеты должны профессионалы. Где и как покупать - это выбор путешественника. Но мы заметили, что пассажиры уходят от онлайн-бронирования у посредников и возвращаются в наши офисы продаж. Также вы можете забронировать билет на нашем сайте и при этом выбрать удобное место, подходящий вариант питания и прочие бесплатные услуги.

Настало время, когда полет в Турцию стал обыденным делом, и это результат нашей 12-летней работы на рынке. Сейчас мы совершаем из Ростова-на-Дону 7 рейсов в неделю. Кстати, с 29 октября все борты крупных авиакомпаний, в том числе «Турецких авиалиний», будут приниматься в Стамбуле в новом аэропорту. Он находится в европейской части города на побережье Черного моря, то есть ростовчанам будет лететь намного ближе - ровно на 45 километров. К новому аэропорту подтягивают ветку метро и гарантируют, что в течение месяца будет организован регулярный удобный трансфер.

Открытие новых направлений является для нас приоритетом. За прошлый год введено два российских рейса - Самара и Воронеж, появились полеты в Харьков. В этом году - Краснодар. И, конечно, много внимания уделяем безопасности полетов. Весь персонал строго сертифицирован по международным требованиям, а на борту всегда гарантируем своим пассажирам качество.

Мы летаем по всему миру: Италия, Пхукет, Мальдивы, Сейшелы - все эти направления доступны ростовчанам со стыковкой в Стамбуле. Учитывайте, что дешевые билеты выкупаются в течение первых двух недель после старта продаж на определенную дату, поэтому новогодние рейсы уже все забронированы.

"Куда поехать, чтобы совместить отдых и лечение7"

Лидия Михайловна Шахматова, заместитель директора санатория "Лаба":

- Во время туристических ознакомительных поездок хочется еще получить и оздоровление. Очень многие сейчас поняли цену здоровому экологически чистому питанию и сну, свежему чистому воздуху. Вот и отправляются в дальние страны. А в России очень даже можно все это найти, да к тому же за небольшие деньги и совсем недалеко.

Лидия Михайловна Шахматова, заместитель директора санатория "Лаба"Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Это здравницы Краснодарского края, обладающие собственными минеральными источниками. Целебные воды здесь есть как для приема внутрь, так и для принятия оздоровительных ванн. А в дополнение к такой терапии хороший санаторий предложит вам полный комплекс диагностики и необходимых процедур. Уникальное оборудование кубанских здравниц позволяет эффективно лечить все основные группы заболеваний.

Кубань неслучайно считается лучшим местом для семейного отпуска в любое время года - естественному оздоровлению способствуют благоприятные климатические условия. Россияне и жители ближнего зарубежья с удовольствием выбирают проверенные курорты Краснодарского края для своего отдыха.

Хочу отметить, что санатории сейчас стараются разнообразить досуг своих гостей и предлагают огромный выбор развлечений. У нас, например, на территории действуют четыре бассейна, в том числе с термальной водой, аквапарк, зоопарк, станция конных прогулок, кафе, караоке. Мы предлагаем отдых, оздоровление, экологически здоровое питание с фермерскими продуктами. После такого отдыха вы вернетесь домой совершенно другим человеком!

"Отдыхать на Черноморском побережье выгодно!

Юрий Афанасьевич Дубоносов, генеральный директор ООО "Молния-Ямал".

- В чем выгода и польза отдыха и лечения в межсезонье?

- Начну с выгоды: цены на путевки гораздо ниже, а польза от лечения в межсезонье значительно выше, именно в этот период года в спокойной обстановке достигается максимальный эффект от лечебных процедур. Когда, если не сейчас, уделить внимание самому дорогому, что у нас есть, - своему здоровью.

Юрий Афанасьевич Дубоносов, генеральный директор ООО "Молния-Ямал"Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Курорт Небуг - это великолепное сочетание спокойного теплого моря, вековых лиственных и сосновых лесов, спускающихся к берегу моря по горным склонам. Мягкий климат позволяет купаться в море и принимать солнечные ванны с мая по октябрь. Лечебным фактором местности являются средиземноморский климат и морская вода. На смену жаркому суетливому лету приходит пора теплого ласкового солнца, когда можно больше времени уделить лечению и отдыху.

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