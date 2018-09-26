Осень с полным приводом: в Аксае презентовали новое поколение Hyundai SANTA FE

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-26T16:31:03+03:00

Изменить размер текста: A A

23 сентября в автосалоне «Hyundai Темп Авто» презентовали новое поколение Hyundai SANTA FE и провели увлекательный тест-драйв многофункциональной линейки SUV Hyundai: новых автомобилей SANTA FE, TUCSON и CRETA. Программа праздника была интересной и насыщенной. Гости учились создавать невероятной красоты флорариумы, брелки из дерева, собирали личные чайные купажи, общались с енотом Ешей, делали 3D-фото и, конечно, выигрывали всевозможные призы.

Фото: ООО "КАСКАД"

Но, самое главное, гости по достоинству оценили бескомпромиссные новшества новых SANTA FE. Во-первых, это мощные, элегантные кроссоверы с одним из лучших в классе пакетов безопасности и исключительным внутренним пространством. Автомобили укомплектованы системой предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади. Кстати, она впервые начала использоваться в моделях Hyundai. При движении задним ходом в условиях плохого обзора система не только предупреждает водителя о приближении других автомобилей сбоку и сзади, но и автоматически задействует тормоза.

Фото: ООО "КАСКАД"

Еще один плюс - система безопасного выхода. Она предотвращает происшествия с автомобилями, приближающимися сзади, не давая разблокировать задние двери и позволяя пассажирам безопасно покинуть салон. Впервые на российском рынке в автомобиле присутствует функция контроля присутствия пассажиров на задних сидениях. Она предупреждает водителя о них, когда тот покидает автомобиль, обнаруживает движение детей или домашних животных. После выключения зажигания сообщение на приборной панели напоминает автомобилисту проверить задние сидения. Если система распознает движение там уже после того, как машина закрыта, включаются световая и звуковая сигнализации. Система также активируется, если дети случайно закроют себя в автомобиле.

Фото: ООО "КАСКАД"

Ну, и нельзя не отметить дизайн передней части модели. Он выполнен в новом фирменном стиле линейки кроссоверов Hyundai, включая оригинальные сдвоенные фары и каскадную радиаторную решетку.

Фото: ООО "КАСКАД". Реклама

О других новых опциях и возможностях Hyundai SANTA FE вам всегда будут рады рассказать в автосалоне «Hyundai Темп Авто» по адресу: г. Аксай, ул. Западная, 37В.

Запись на тест-драйв по телефону: +7(863)268-88-88 или на сайте hyundai-tempauto.ru

Ссылка на полный фотоотчет - https://vk.com/album-92120984_255580157