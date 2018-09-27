2018-09-27T15:38:41+03:00
Общество

Вынесен приговор организатору теракта в торговом центре Новочеркасска

Руслан Тамбиев приговорен к семи годам строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Дело рассматривал военный суд.Дело рассматривал военный суд.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В четверг, 27 сентября, в Северо-Кавказском военном окружном суде (дислокация - Ростов-на-Дону) вынесли приговор организатору несостоявшегося теракта в Новочеркасске. 32-летний Руслан Тамбиев (он состоял в организации, запрещенной на территории России) вместе с сообщником планировали сначала взорвать синагогу, а затем торговой центр. Для чего купили три тротиловые шашки, гранату и электродетонаторы. Их спрятали в доме бабушки одного из подельников, естественно, ничего ей не сказав. Их задержали в тот момент, когда они уже выбирали место для бомбы в торговом центре.

- Во время обыска в съемном доме, где они проживали, нашли запрещенную литературу и боеприпасы, - пояснили «КП-Ростов» в правоохранительных органах.

Подельников судили не вместе, так как они изначально заняли разные позиции. Один согласился с официальной версией, признав вину и попросив рассматривать дело в особом порядке, другой утверждал, что его оговорили. Три недели назад вынесли приговор сообщнику Тамбиеву - Максима Мартынова приговорили к 11 годам.

Напомним, ранее в Ростове вынесли приговор двум девушкам-смертницам, которые также хотели взорвать торговый центр. Во время обыска в съемном доме, где они жили, под диваном нашли взрывчатку, электродетонаторы и поражающие элементы. Татьяна Карпенко, которая разработала план взрыва, а ранее была судима за распространение запрещенных материалов, отправили в колонию на 14 лет и шесть месяцев, ее подельница и подруга Наталья Гришина пробудет за решеткой девять лет.

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Во время обыска в частном доме, который арендовали молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет (двое из Ставрополя, одна уроженка Казахстана, еще одна девушка из Ростовской области), обнаружены запрещенная литература, а также "две связки взрывоопасного вещества" (подробности)

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