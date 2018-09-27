Ростовчане встретили осень вместе с «Комсомолкой»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-27T15:59:49+03:00

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Ростовчанам уже давно полюбился семейный праздник «Пикник с «Комсомолкой», который мы дважды в год проводим на открытом воздухе. В минувшую субботу, 22 сентября, мы снова собрали своих друзей в парке им. М. Горького, чтобы вместе порадоваться наступившей золотой поре года.

Замечательное место в центре города, где можно всегда хорошо отдохнуть с друзьями и близкими, - это уже половина успеха любого праздника. Но самое главное на хорошем пикнике - веселая компания, поэтому мы по традиции организовали его совместно со своими замечательными партнерами.

В этом году за вкусное угощение на пикнике отвечал хлебозавод «Юг Руси» - лидер производства хлеба и хлебобулочных изделий в нашем регионе. Его продукция давно знакома ростовчанам и искренне любима всеми ценителями вкусненького от мала до велика. Неслучайно выпечка хлебозавода «Юг Руси» неоднократно удостаивалась звания «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», а также награждалась золотой медалью за высокое качество в конкурсе «Продукт года».

В число золотых призеров попали не только самые ходовые сорта хлеба, но и сладости: ватрушки с творожной и малиновой начинками, песочные пирожки, шарлотка с яблоком, кекс творожный с цукатами и изюмом, какао и шоколадной крошкой. Отведать эту вкуснятину гости праздника могли совершенно бесплатно за столиком «Юга Руси».

Помимо нескольких килограммов традиционной выпечки, хлебозавод приготовил и эксклюзивное угощение для нашего пикника - пирог ручной работы весом 1,5 килограмма с двойной фруктовой начинкой. Такой шедевр в магазине не купишь - его можно попробовать только на празднике «Комсомолки»!

Для юных гостей праздника сеть лабораторий «ИНВИТРО - Ростов-на-Дону» подготовила конкурс детского рисунка «Моя здоровая семья». Проявить свои художественные таланты вызвались ребята самого разного возраста.

Пока дети рисовали, родители смогли проконсультироваться со специалистами сети лабораторий. Ведь «ИНВИТРО» - это крупнейшая лабораторная диагностика, результаты исследований которой признаются всеми медицинскими учреждениями России и зарубежья. В данной сети есть возможность сдать более 1 800 видов анализов, получить услуги инструментальной и компьютерной диагностики, которые эффективно помогают врачам и пациентам заботиться о здоровье на протяжении всей жизни.

В финале мероприятия лучшие работы были отмечены отличными подарками. Пятеро победителей получили фирменные рюкзаки с памятными сувенирами, все остальные участники - поощрительные подарки. С пустыми руками никто не остался - спасибо «ИНВИТРО»!

Еще один наш партнер - аптеки «Вита» - порадовал гостей праздника забавной ростовой куклой в образе доктора. С ней можно было потанцевать или сфотографироваться на память. А, кроме того, гости могли поучаствовать в розыгрыше трех наборов призов - чайник и чашки.

Для этого нужно было приобрести в аптеке «Вита» три товара по цене двух. Кстати, там вас всегда ждут низкие цены, широкий ассортимент и гарантия высокого качества. Все чеки от совершенных покупок мы собирали в течение праздника в специальную корзинку, а в финале с помощью лотереи определили трех везунчиков, которые в этот же день могли отведать дома ароматный напиток из новой посуды. «Вита» делает людей здоровыми и счастливыми!

И, конечно, на пикнике традиционно расположилась наша стойка, где можно было приобрести свежий номер ежедневной газеты «Комсомольская правда». Во-первых, чтобы узнать последние новости, а во-вторых, чтобы попытать удачу: каждый экземпляр был пронумерован и принимал участие в розыгрыше замечательных призов.

Везунчиком дня стал 6-летний Иван Калашников, который поучаствовал практически в каждом конкурсе нашего праздника и унес домой множество подарков: рюкзак от «Инвитро», аквагрим, журналы про фиксиков от «Комсомолки», билеты на развлечения. Оказалось, что этот юный ростовчанин не только талантливо рисует, но и отлично рассказывает стихи, считает и пишет, - достойная смена подрастает!

Приятную атмосферу помогали создавать школа современного танца «Креатив» и вокалистка Елена Симакина. А еще наш пикник - прекрасный повод познакомиться. «Комсомольская правда» - газета для всей семьи, мы чтим семейные традиции и хотим как можно чаще встречаться с ростовчанами на таких площадках.