2018-09-27T12:24:32+03:00
Общество

Трагедия в Суворовском: В Ростове-на-Дону в больнице умер мужчина, обгоревший в подсобке у лифта

От многочисленных ожогов отец двоих детей скончался в больнице
ГОШЕВ Игорь
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Семья мечтала о третьем ребенке. Фото: соцсети.Семья мечтала о третьем ребенке. Фото: соцсети.
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Страшная трагедия в одном из новых микрорайонов Ростова-на-Дону унесла жизнь молодого мужчины. ЧП произошло рано утром во вторник, 25 сентября, на улице Петренко.

Что случилось на самом деле, еще предстоит выяснить дознавателям. Однако по предварительной информации, возгорание произошло около 08:46 утра в третьем подъезде дома на шестом этаже - там же, где жил погибший. Очевидцы говорят, что это было подсобное помещение у лифтовой шахты. Якобы мужчина пытался потушить огонь самостоятельно. Согласно официальным сообщениям, две спецмашины и восемь пожарных приехали через 15 минут. Еще через восемь огонь удалось ликвидировать. Однако ростовчанин к тому времени получил множественные ожоги второй и третьей степени. На скорой его доставили в Ожоговый центр ГБСМП Ростова-на-Дону. Почти сутки медики боролись за его жизнь. Однако травмы, который получил 30-летний мужчина, оказались несовместимыми с жизнь. Ранним утром следующего дня он скончался в реанимации.

ЧП произошло рано утром во вторник, 25 сентября, на улице Петренко. Фото: группа Вконтакте "Подслушано в Суворовском".

ЧП произошло рано утром во вторник, 25 сентября, на улице Петренко. Фото: группа Вконтакте "Подслушано в Суворовском".

Сейчас жители микрорайона собирают деньги для того, чтобы помочь семье. Известно, что пока собрали 30 тысяч рублей. У мужчины остались жена и двое сыновей. Старший только пошел в первый класс, младшему всего четыре годика.

Как рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» подруга семьи Анна Жаботинская, Дамир - военный капитан. С супругой Лилей они познакомились еще в школе. Поженились,. когда исполнилось 21 год. Она как настоящая жена военного поездила за ним по стране — он служил в том числе Хабаровске, потом его перевели в Ростова-на-Дону. Мечтали о третьем ребенке.

- У меня просто нет слов, - говорит ростовчанка. - Это такой ужас, сложно подобрать слова. Мы жили в соседних подъездах. Подружились как только переехали в новый микрорайон: вместе сажали клумбы, встречали праздники. Они очень любили друг друга. В доме всегда было чисто и уютно, пахло едой, повсюду детский смех и много друзей. Они очень приветливые и радушные люди. Язык не поворачивается сказать — были. Дети в отце души не чаяли. И тут такая трагедия. Дай Бог сил это пережить. Это не те люди, с кем должно было это произойти

Сейчас тело покойного увезли на родину в небольшое село под Ульяновском. Там его и похоронят.

КОНКРЕТНО

Помочь семье погибшего можно осуществив перевод на карту, привязанную к номеру +7(904) 341-26-84.

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