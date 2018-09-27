Маяк в Мержаново перевезут на новое место

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-27T13:57:13+03:00

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Ростов-на-Дону да и всю область всколыхнула новость - маяк из хутора Мержаново "переезжает". Якобы владельцы знаменитой кинодекорации не смогли договориться с собственниками соседних участков земли об их продаже, и теперь постройку перенесут с берега Азовского моря на выезд из южной столицы.

По словам художественного руководителя кинокластера "Дон" Владимира Наместникова, вопрос по маяку очень долго решался с администрацией района, но к компромису так и не пришли.

- Ни одна из встреч не привела к адекватному результату. Всем нравится, что стоят объекты, но никто не хочет даже мусор там убирать. А у нас на это просто нет ресурсов, - цитирует Наместникова ИА "Дон 24". - Если маяк перенесут, то он так же будет находиться в красивом месте, на частной земле. Так же будет открыт доступ для посещения людей. И кино там будут снимать тоже. Сейчас одним из основных вариантов является перенос его на один из ростовских водоемов.

Напомним, маяк и два дома построили на берегу моря для съемок сериала "Смотритель маяка" в прошлом году. Картина готова, а декорации остались. Причем, они стали популярнейшим местом для фотосессий, в том числе и свадебных. Сюда в больших количествах приезжают не только жители Ростовской области, но и гости из других регионов.

Вид на маяк, который так понравился любителям красивых фотографий. Фото: кинокластер "Дон".

В ряд изданий сообщает, что теперь маяк переедет в Кумженскую рощу. Это тоже красивое место, но там нет ни моря, ни обрыва - антураж совсем нет тот. Об этом пишут ростовчане в социальных сетях. Многие негодуют по поводу того, что новая достопримечательность поменяет свое местоположение. Некоторые даже ругают хозяина земельного участка за несговорчивость. Те, кто хотел съездить в Мержаново, но так и не сделал этого, сейчас собираются наверстать упущенное. Говорят, декорации перевезут уже совсем скоро.

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