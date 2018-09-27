Клиника «Ревиталь»: 43 000 часов на страже здоровья и красоты

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-27T16:22:52+03:00

За десять лет ежедневной работы без перерывов и выходных клиника «Ревиталь» помогла сотням тысяч пациентов и провела множество хирургических и косметологических операций

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За десять лет успешной работы клиника «Ревиталь» доказала свою состоятельность. Сегодня она входит в Топ-5 многопрофильных частных клиник Ростова-на-Дону и оказывает медицинские услуги по 30 различным направлениям - от диагностики и лечения до восстановительной медицины и врачебной косметологии.

Что отличает клинику «Ревиталь»: оборудование последнего поколения, команда практикующих специалистов высокой квалификации и целый спектр программ для пациентов, позволяющих экономить время и деньги.

Много лет подряд «Ревиталь» работает с корпоративными клиентами, а также предлагает семейные программы и индивидуальные программы скрининг-обследования и лечения.

Миссия клиники

За десять лет работы руководство и коллектив клиники «Ревиталь» сделали упор на трех ключевых составляющих успеха:

- отлаженная система качества услуг,

- высочайшая квалификация специалистов,

- прозрачная ценовая политика.

Благодаря грамотной организации работы и удобному графику работы - с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных пациентам не нужно стоять в очередях.

Врачи предоставляют полную информацию о ходе обследования и лечения. Благодаря передовому оснащению специалисты клиники могут предложить несколько альтернативных вариантов обследования, приемлемых для пациента по стоимости без потери качества.

Оснащение и возможности клиники

Клиника «Ревиталь» оснащена всем необходимым оборудованием для диагностики, оказания экстренной и оперативной помощи, а также лазерных и косметологических услуг.

Спектр возможностей - от диагностики организма и лечения патологий до внешнего преображения. В клинике оперативно внедряют все передовые технологии и инновации для восстановления здоровья и красоты.

В «Ревиталь» оборудованы:

- современная операционная (медицинское оборудование последнего поколения),

- круглосуточный стационар (наблюдение медперсонала и контроль состояния пациентов),

- процедурный кабинет,

- физиотерапевтический кабинет,

- кабинет лазерной косметологии.

Фото: предоставлено клиникой «Ревиталь». Реклама

Хирургия в «Ревиталь»

Хирургический блок медицинского центра «Ревиталь» оснащен передовым оборудованием для радиоволновой и эндоскопической хирургии. Квалификация хирургов клиники позволяет успешно проводить как амбулаторные хирургические операции, так и малоинвазивные, когда пациент отправляется домой уже через день-два или через несколько часов. Это относится к ЛОР-хирургии, некоторым гинекологическим и урологическим операциям.

Квалификация врачей позволяет проводить пластические и челюстно-лицевые хирургические операции. За десять лет в «Ревиталь» провели большое количество пластических и эндоскопических операций.

Для восстановления пациентов после хирургических операций в «Ревиталь» оборудован собственный стационар, работает отделение скорой медицинской помощи.

Комплексный подход к красоте

Отделение косметологии «Ревиталь» оказывает популярные услуги в сфере терапевтической и врачебной косметологии, решая проблемы возрастных изменений кожи, омоложения, лечения и устранения дефектов, полноценного ухода. В клинике применяют только сертифицированные косметические средства и препараты для инъекций.

Востребованными услугами среди клиентов косметологического отделения «Ревиталь» являются:

- биоревитализация, мезотерапия, коррекция мимических морщин и контурная пластика лица.

- Лазерная терапия и удаление татуажа.

Процедуры, направленные на улучшение общего тонуса организма: массаж, мануальная терапия, диетология, иглорефлексотерапия, озонотерапия, физиотерапевтические процедуры.

Квалифицированные и опытные специалисты "Ревиталь" применяют комплексный подход и пользуются новейшими методиками. Клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, что обеспечивает оперативность и точность постановки диагнозов, а также позволяет осуществлять экстренное и оперативное лечение с высокой эффективностью.

Медицинский центр «Ревиталь»

http://revitaldon.ru/

г. Ростов-на-Дону,

пер. Оренбургский, д. 31

Тел. (863) 243-66-90, (863) 231-21-21, (928) 77-77-492