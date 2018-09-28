2018-09-28T10:17:12+03:00
100 лет комсомолу (1918-2018 гг.)

"Капсулу времени" вскроют в Ростове-на-Дону к 100-летию Комсомола

Послание ростовских комсомольцев своим потомкам полвека ждет своего часа
Илья БОГОМОЛОВ
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Капсулы, запечатанные в стене театра Горького.Капсулы, запечатанные в стене театра Горького.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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В день 100-летия Комсомола, 29 октября, в Ростове-на-Дону торжественно вскроют капсулу, заложенную в стене театра Горького в 1968 году. Она называется "Послание поколению". Всего в здании-тракторе на Театральной площади было заложено три таких "капсулы времени". Одну вскрыли 7 ноября прошлого года - в честь 100-летия Революции, вторую завещано октрыть на столетие ВЛКСМ, а третюю - в 2022-ом, на юбилей пионерской организации.

Кстати, в донском регионе планируются широкое празднование знаменательной даты. Во всех городах и районах пройдут круглые столы, выставки, форумы и конференции, а также классные часы, конкурсы, спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Кроме того, запланированы награждения ветеранов Комсомола, внесших большой вклад в развитие Ростовской области, издание книги и создание фильма о донских комсомольцах, изготовление юбилейных значков.

- Как бы ни менялась наша жизнь, мы не имеем права забывать историю страны, в которой биографии нескольких поколений советского народа неразрывно связаны с Комсомолом, - отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов. – Он был настоящей жизненной школой для миллионов юношей и девушек, где само время давало уроки мужества, добра и справедливости.

Фото: 1957, Дмитриева Г.С. «Родина зовет. Комсомол, вперед!»/Репродукция

Фото: 1957, Дмитриева Г.С. «Родина зовет. Комсомол, вперед!»/Репродукция

Добавим, что на сайте "Комсомольской правды" запущен целый раздел "100 лет Комсомолу (1918-2018 гг.)", где собраны интервью секретарей ЦК ВЛКСМ и воспоминания активистов организации.

КАК ЭТО БЫЛО

Из первой "Капсулы времени" в Ростове-на-Дону: Фундамент вашего счастья заложен нами, комсомольцами 1967 года

Кусок нержавеющей трубы, запаянный снизу и наглухо завинченный крышкой на резьбе сверху. Внутри еще один цилиндр, поменьше, из пластмассы, а в ней — два листка: немного, может быть, пожелтевшие от полувекового ожидания, но с совершенно четко читаемым текстом. (подробности)

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