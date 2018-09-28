2018-09-28T12:38:47+03:00
Здоровье

Всемирный день борьбы против бешенства

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&ensp;Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Всех в детстве пугали страшилками о том, что, если укусит бродячая собака, придется делать 20 уколов в живот. Бешенство - серьезная опасность, которая может исходить от больного животного. И хотя пресловутые 20 уколов - это уже далекое прошлое (современные методы более щадящие - вакцину вводят 5 раз с промежутками во времени в область бедра или плеча), опасаться заражения все же стоит. Тем более, что с наступлением холодного времени года безнадзорные животные могут от голода проявлять увеличенную агрессию.

Кстати, дата 28 сентября в календаре отмечена как Всемирный день борьбы против бешенства. Празднуется он в России, Украине, Беларуси и других странах. Дата учреждена в 2007 году в США по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и приурочена ко дню смерти Луи Пастера, микробиолога, одного из создателей вакцины против этого заболевания (он скончался в 1895 году).

Как правило, в этот день волонтеры распространяют брошюры и листовки с информацией о последствиях бешенства, профилактике, искоренению путем борьбы с возбудителем у животных. Также проводятся конференции, симпозиумы и благотворительные мероприятия.

Бешенство - это инфекционное заболевание. Попадая в кровь человека со слюной животного через укусы и царапины, возбудитель поражает нервную систему. Внешне это выражается в тревогах, страхах, водобоязни. На финальной стадии наблюдаются остановка дыхания и сердца.

Если человеку не оказана помощь в первые часы заражения, в 100% случаев наблюдается летальный исход. В мировой практике известны несколько случаев выздоровления людей. Но так как данные не были лабораторно подтверждены, заразившиеся могли страдать не бешенством, а другими заболеваниями. Например, схожие симптомы наблюдаются при истероидной реакции.

По статистике, от бешенства ежегодно умирают 55 тысяч человек (1 человек каждые 10 минут). От этой болезни страдают люди более чем в 150 государствах мира. Причем любопытно, что бешенство не встречается только в Антарктиде. Еще один интересный факт: именно от этого заболевания умер известный писатель Эдгар По, заразившись вирусом от кошки.

Единственный способ остаться в живых - вакцинация, так как эффективного лечения до сих пор не существует. Общепринято, что если прививка сделана позднее 14 дней с момента укуса, то она малоэффективна. Поэтому всем, кого укусило больное животное (или с подозрением на бешенство), вакцина вводится экстренно. Также в качестве профилактической меры прививка от бешенства может быть сделана перед выездом в страны, где повышен риск инфицирования. Кроме того, прививка рекомендуется представителям профессий, связанных с животными: ветеринарам, сотрудникам скотобоен, лесникам, охотникам, таксидермистам, сотрудникам лабораторий, специалистам службы отлова.

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