Выезжающим за рубеж на заметку: осторожно - мошенники!

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-28T13:58:35+03:00

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В связи с предстоящим осенне-зимним туристическим сезоном весьма остро встают вопросы безопасности путешественников. Многие ростовчане ездят на новогодние каникулы за границу и даже не подозревают, какие ситуации могут подстерегать их даже на, казалось бы, привычных маршрутах. Мошенничество в туризме сегодня отнюдь не редкость!

Пожалуй, единственное, что способно уберечь от подобного рода неприятностей, - обращение изначально к профессионалам своего дела. В опытной туристической компании обязательно предупредят своих клиентов обо всех возможных уловках зарубежных мошенников, посоветуют, как подготовиться к поездке и как действовать в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Более того, на связи с клиентом всегда будет менеджер в Ростове-на-Дону, который при необходимости окажет юридическую поддержку и подключит другие каналы помощи, вплоть до обращения в консульство.

В Европе берегитесь карманников

Какие именно опасности могут подстерегать ростовских туристов за границей, мы попросили рассказать председателя правления Ассоциации туриндустрии РСТ-Юг Наталью Косьмину.

Председатель правления Ассоциации туриндустрии РСТ-Юг Наталья КосьминаФото: Илья БОГОМОЛОВ

- Наталья Юрьевна, с какими видами мошенничества могут столкнуться ростовчане в разных странах?

- В Европе основная опасность исходит от карманников. В Италии, Испании это далеко не редкость. Они настолько ювелирно «работают», что зачастую ничего не почувствуешь. Поэтому всем туристам мы рекомендуем носить сумки впереди себя, а кошельки держать на груди.

В жарких странах тоже могут случаться неприятности. У нас был случай с девушками-серфингистками в Доминикане. Они познакомились с местными парнями на мотороллере, попали в аварию и подверглись вымогательству - с них требовали оплатить штраф.

В Турции в этом году был случай, когда прямо из сейфа в отеле у наших туристов вытащили деньги. Причем сделали это виртуозно, когда туристы собрали вещи, ждали трансфер в аэропорт и пошли пообедать в отеле. Расчет был на то, что перед вылетом они не будут поднимать шум и вызывать полицию, - на это просто нет времени.

- Но это же не значит, что нужно отказаться от путешествий?

- Абсолютно верно! Более того, в наше время это одна из немногих радостей, которые доступны. С мечтой о путешествии зимовать легче! На отдыхе в любой стране мира вас могут ожидать какие-то неприятности, и от этого никто не застрахован. Не нужно думать, что в Европе все замечательно и мошенников нет, - везде нужно включать осторожность. Например, женщинам мы не рекомендуем ездить с большими сумками, как у нас любят для шопинга. Это неудобно, проследить за своими вещами будет крайне сложно! Лучше взять небольшую сумочку, положить туда копию паспорта - не оригинал. Деньги рекомендуем не держать в одном месте. Положите их на карточку, в сейф, потайной карман одежды, в чемодан с кодовым замком, частично носите с собой в сумочке.

- Насколько сильно рискуют те, кто путешествует самостоятельно?

- Конечно, такие туристы подвергаются определенным рискам. Вы можете купить билет на самолет у перекупщика, и он обанкротится. Или забронируете через посредника гостиницу, а там не будет свободных номеров. Если нет большого опыта путешествий и вы не хотите неприятных сюрпризов, лучше не рассчитывать на себя, а обращаться к профессионалам. Вы можете просто растеряться. Если за границей что-то случилось и в Ростове есть свой агент, в любое время дня и ночи вашу проблему решат. Были случаи, когда мы перечисляли нашим туристам деньги с помощью партнеров, срочно покупали лекарства, вывозили из страны, если у авиакомпании форс-мажор. Нормальный агент обеспечивает безопасное сопровождение в поездке, так как мы отвечаем за своего туриста по законам РФ вплоть до того момента, пока он не вернется домой.

В Турции орудуют мошенники

К сожалению или к счастью, но историями с некачественным алкоголем и массовыми отравлениями в Турции, а также страшным энтеровирусом на Анталийском побережье наших туристов уже не напугаешь. Но в этой солнечной стране россиян может подстерегать новая неприятность - новинка сезона: «развод с кражей».

Сотрудник отеля (часто это выходцы из стран бывшего СССР) сообщает в полицию о пропаже личной вещи, например, телефона, написав заявление. При этом находятся свидетели, утверждающие, что кражу совершил турист, который зачастую даже не видел предмета, о котором идет речь.

Сотрудники турецкой полиции обязаны сопроводить туриста в участок для составления протокола и получения показаний. Перед этим они обычно проводят обыск личных вещей и номера. В полицейском участке от туриста могут потребовать подписать документ о невыезде, а также полицейские вправе заключить подозреваемого под стражу на время ведения следствия. Расчет сделан на то, что турист не хочет проблем на отдыхе и огласки ситуации, поэтому сразу на месте предложит заявителю приличную сумму денег, чтобы тот забрал заявление.

Как действовать в такой ситуации:

1) не отказываться от проведения обыска личных вещей и номера сотрудниками полиции в присутствии понятых;

2) сообщить в консульство РФ в Турции о ситуации, попросить присутствия консула во время проведения допросов;

3) сообщить представителям туроператора и турагентства, у которых приобретался тур, попросить юридическую помощь и присутствие их сотрудника;

4) в полицейском участке на допросе требовать переводчика, который будет переводить все, что вносится в протокол (он ведется на турецком языке);

5) не паниковать, отвечать лаконично и по делу, спокойно и уверенно.

Если следовать этим рекомендациям, мошенники быстро понимают, что «развод» не прошел, и сами предложат подписать соглашение об отсутствии претензий друг к другу.

Отдыхаем безопасно в России

Стоит добавить, что отдых в России такие стрессовые ситуации полностью исключает! Во-первых, вы находитесь на территории своего государства, которое гарантирует защиту прав всем своим гражданам. Во-вторых, здесь вы разговариваете на родном языке, что убережет от любых злоупотреблений в этой области. И, в-третьих, мошенникам просто нет смысла заморачиваться сомнительными схемами, если вас невозможно напугать и шантажировать, - вы у себя дома, а значит, в безопасности.

Так что крупные отечественные курорты можно рассматривать как прекрасную альтернативу дальним зарубежным поездкам. Особенно если речь идет о тех категориях туристов, которые не могут или не хотят путешествовать за границу. Например, военнослужащие, которым ограничен выезд за пределы страны. Или семьи с маленькими детьми - родители зачастую не рискуют увозить их далеко от дома в силу различных причин. И, конечно, истинные патриоты, отдыхающие только в России.

Есть и туристы, которые, побывав однажды в каком-то месте, не устают снова и снова туда возвращаться. Именно такие гости зачастую посещают одну из старейших здравниц Краснодарского края - санаторий «Лаба».

Гости с удовольствием посещают одну из старейших здравниц Краснодарского края - санаторий «Лаба». Фото: санаторий "Лаба"

Он расположен в предгорной зоне большого Кавказского хребта. Чистый воздух, 280 солнечных дней в году и собственные минеральные источники - вот то природное богатство, которое делает санаторий «Лаба» излюбленным местом отдыха многочисленных гостей. Целебные воды здесь есть как для приема внутрь, так и для принятия оздоровительных ванн. Ростовчанам вовсе не обязательно ехать далеко за границу, чтобы отдохнуть и укрепить свое здоровье, - все это есть у нас под боком, буквально в 300 километрах от Ростова-на-Дону.

Кубань по праву считается лучшим местом для семейного отдыха в любое время года: благоприятный климат мягко способствует естественному оздоровлению. А опытные врачи санатория «Лаба», его природные ресурсы и медицинские возможности помогают получить максимально эффективный результат. Россияне и жители ближнего зарубежья с удовольствием выбирают для себя проверенные курорты Краснодарского края.

Санаторий «Лаба» находится в городе Лабинске на территории площадью 37 гектаров - это не просто здравница, а целый мир здоровья, спокойствия и гармонии. Гостям здесь предлагают полный комплекс диагностики и необходимых процедур. Современное оборудование позволяет эффективно лечить все основные группы заболеваний. Общая площадь открытых термальных бассейнов составляет 3 000 квадратных метров! Доступны более 200 видов лечебных и общеоздоровительных процедур.

Спальные корпуса могут разместить одновременно 500 человек в комфортабельных номерах различных категорий - от эконом-варианта до класса люкс. Фото: санаторий "Лаба"

Спальные корпуса могут разместить одновременно 500 человек в комфортабельных номерах различных категорий - от эконом-варианта до класса люкс. Все они оборудованы телевизором, холодильником и санузлом. Один из корпусов имеет термопровод, так что минеральные ванны отпускаются прямо в номерах!

В санатории стараются разнообразить досуг гостей и предлагают огромный выбор развлечений. На территории оздоровительного комплекса находятся собственный аквапарк, зоопарк, конный комплекс, кафе, караоке, открытая игровая площадка для маленьких гостей и детская комната, в которой ребенок может находиться под присмотром педагога.

На территории оздоровительного комплекса находятся собственный аквапарк и шесть бассейнов с термальной водой. Фото: санаторий "Лаба"

Специально для тех, кто ценит свое время и здоровье, врачами санатория «Лаба» была разработана сокращенная оздоровительная программа - «Тур выходного дня». Это краткосрочные путевки продолжительностью до 12 дней. По этой ускоренной программе предусмотрено общеоздоровительное лечение, посещение одного из шести минеральных бассейнов с термальной лечебной водой, проживание и трехразовое питание натуральными продуктами собственного производства (на территории санатория налажено производство домашних сыров, мяса, молока).

Возможности санатория позволяют проводить такие мероприятия, как семинары и конференции, корпоративные мероприятия и праздники с предоставлением необходимого оборудования и помещения. Совмещать приятное с полезным - вполне в духе современного времени. Для ростовчан организуется трансфер из донской столицы прямо до места и обратно, так что об этом гости санатория могут не беспокоиться, - их задача расслабиться и получать удовольствие!

Для ростовчан организуется трансфер из донской столицы прямо до места и обратно, так что об этом гости санатория могут не беспокоиться, - их задача расслабиться и получать удовольствие! Фото: санаторий "Лаба"

Отдых, оздоровление, экологически чистое питание фермерскими продуктами - после такого тура вы вернетесь домой другим человеком.

Ставший привычным для нас ритм жизни зачастую не позволяет расслабиться: работа - дом - семейные хлопоты. Стрессы накапливаются, и в результате страдает здоровье. Остановите свой бег и прервите этот замкнутый круг - отдохните! Нужно помнить, что мы работаем для того, чтобы иметь возможность приобретать то, что захотим. А хорошего отдыха достоин каждый из нас - в спокойном уютном местечке, с разнообразными процедурами и хорошим сервисом. «Лаба» приглашает в гости!

Адрес: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Красная, 10/ул. Водоисточная, 1.

Тел.: 8-800-250-90-56, 8-918-233-22-72, 8-988-966-13-86. Сайт: www.санаторийлаба.рф

https://ok.ru/sanatory.laba

https://www.instagram.com/san.laba/

Санаторий «Лаба» работает по лицензии № ЛО-23-01-007831 от 24 октября 2014 года.

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