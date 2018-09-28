Новостройки Ростова-на-Дону и Батайска: ищем подходящую квартиру!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-28T14:51:28+03:00

Наши постоянные читатели с нетерпением ждут традиционных туров по новостройкам, которые организует «Комсомолка». В воскресенье, 23 сентября, на двухэтажном комфортабельном автобусе желающие купить квартиру в новостройке отправились на поиски жилья, подходящего именно им.

Кто-то ищет тихий район на окраине, кому-то нужно быть в центре событий, а кто-то предпочитает жить за городом. То же самое можно сказать и про тип жилого комплекса. Одним подойдет точечная застройка в уже обжитом микрорайоне, другие ищут масштабный жилой комплекс с новой инфраструктурой, а третьи будут абсолютно счастливы в малоэтажке в пригороде.

Сколько людей - столько желаний! Именно поэтому в первом туре нынешнего сезона мы посетили разноплановые объекты на любой вкус. Всех их объединяет то, что застройщики зарекомендовали себя как надежные участники рынка недвижимости.

Для тех, кто ищет удобство и комфорт - жилой комплекс «Гармония» в центре ЗападногоФото: Юлия ЛАНДЫШ

Новостройка в центре Западного!

Для тех, кто ищет удобство и комфорт, это отличное место. Но главное - в центре района можно найти небольшие строящиеся жилые комплексы, которые удачно вписываются в существующую инфраструктуру. Вам не придется ждать, когда построят садик, школу, поликлинику или магазин, - все это уже есть. Так же, как и транспортные развязки, и места для отдыха.

Один из наглядных примеров - жилой комплекс «Гармония», который строит группа компаний «Вертикаль» в одном из самых обжитых уголков микрорайона - на пр. Стачки. Причем, место выбрано не возле шумной дороги, а в глубине улицы, в тихом зеленом дворике. Рядом с домом расположен садик, две гимназии, магазины, парки («Сказка», «Аллея Роз», «Плевен»). И все это в минуте ходьбы от остановки общественного транспорта на проспекте Стачки.

Всего в доме будет 198 квартирФото: Юлия ЛАНДЫШ

ЖК «Гармония» - это 24-этажный дом комфорт-класса, строящийся по технологии монолит-кирпич. Из преимуществ жилого комплекса - собственная газовая крышная котельная. В квартирах будут установлены все счетчики, включая тепловой. С помощью теплорегулятора в каждой квартире можно будет создать комфортную температуру и экономить на отоплении. Всего в доме будет 198 квартир. На каждом этаже предусмотрено 9 квартир - по 3 в каждом из трех холлов. При этом в подъезде будет 4 лифта - 2 грузовых и 2 пассажирских.

Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой: стяжка, штукатурка, входная дверь. Проектом предусмотрено полное остекление окон, лоджий и балконов.

Розыгрыш билетов на прогулку на теплоходе по реке ДонФото: Юлия ЛАНДЫШ

Порадует будущих новоселов и входная группа жилого комплекса: мрамор на полу, венецианская штукатурка на стенах. На первом этаже дома расположатся магазины, пункт охраны и консьерж, а снаружи по периметру предусмотрено видеонаблюдение.

Вопрос с парковками тоже продуман. Желающие смогут купить место на подземной стоянке жилого комплекса. Также будут гостевые парковки, а кроме того, в округе есть другие подземные стоянки, платная парковка и гаражи.

Один из обладателей билетов на прогулку на теплоходе по реке ДонФото: Юлия ЛАНДЫШ

Ну, а для участников нашего тура застройщик приготовил приятный сюрприз - все желающие приняли участие в розыгрыше билетов на прогулку на теплоходе по реке Дон.

Яркий пример воплощения этой идеи комплексной застройки - ЖК «Екатерининский» на ул. МагнитогорскойФото: Юлия ЛАНДЫШ

Новый микрорайон со своей культурой жизни

Принципиально другой тип новостройки - целый микрорайон. Как правило, для комплексной застройки город выделяет большие земельные участки. Вскоре на новом месте с нуля вырастает новый район. Как правило, это 5-10 и более жилых домов, вместе с которыми появляется собственная инфраструктура: постепенно строятся садики, школы, магазины, дороги.

Прелесть таких новостроек в том, что там царит современный дух, все продумано до мелочей и объединено в целостный комплекс. Яркий пример воплощения этой идеи - ЖК «Екатерининский» на ул. Магнитогорской. Этот жилой комплекс строит АСО «Комстрой», всего здесь будет 11 домов, 4 из которых уже сданы, 3 на стадии строительства. Квартиры здесь продаются очень хорошо. В чем же секрет - мы отправились на место убедиться в этом собственными глазами.

В «Екатерининском» есть буквально все для комфортной и счастливой жизниФото: Юлия ЛАНДЫШ

Во-первых, удачное расположение. Остановка общественного транспорта находится прямо возле жилого комплекса. На автомобиле отсюда можно уехать по ул. Портовой - дорога до центра займет не более 10 минут. Из окон, которые выходят на юг, открывается потрясающая панорама на реку и донские просторы.

Во-вторых, вопросам благоустройства здесь уделяется очень большое внимание, и это видно. На территории жилого комплекса обустроены мангальная зона, площадка для выгула собак, строится боксерский ринг. На газоне прямо возле домов в теплое время года трижды в неделю проводились занятия йогой для жильцов, и эту практику решено было продолжать. Вокруг современные детские площадки, розарии, рулонные газоны… В одном из домов жилого комплекса первые два этажа займет детский сад. В «Екатерининском» есть буквально все для комфортной и счастливой жизни.

В-третьих, конечно же, приятные цены. 1-комнатная квартира 35 кв. м стоит 1,37 млн рублей. Квартиры продаются на выбор: в состоянии стройварианта, предчистовой отделки и с ремонтом «под ключ». Последний вариант наиболее удобен тем, кто не потянет ремонт наличными, - отделку от застройщика можно включить в договор ипотеки.

«Прибрежный» - это доступные жилые домаФото: Юлия ЛАНДЫШ

Чем меньше этажей, тем уютней проживание!

А завершилось наше путешествие по новостройкам на этот раз в Батайске. Именно там на сегодняшний день застройщики предлагают самое доступное ценовое решение жилищного вопроса. Кроме того, в Батайске можно найти прекрасные примеры комфортной и современной малоэтажной застройки, к тому же еще и с квартирами «под ключ». Интересно? Нам тоже было любопытно, поэтому мы отправились в микрорайон «Прибрежный», расположенный всего в 10 минутах езды от центра Ростова-на-Дону, на Западном шоссе.

Все квартиры в «Прибрежном» с индивидуальным поквартирным отоплениемФото: Юлия ЛАНДЫШ

«Прибрежный» - это доступные жилые дома, детище группы компаний «Жилстрой». Всего в «Прибрежном» будет 22 каркасно-монолитных дома малой этажности - целый микрорайон. Его особенность в том, что все квартиры сдаются с отделкой «под ключ». Демонстрационные квартиры с отделкой можно посмотреть и составить представление о качестве ремонта.

Микрорайон активно развивается, 3 многоквартирных дома уже сданы, есть общественный транспорт, а также открываются магазины, точки бытового обслуживания, есть детские площадки во дворе. В одном дворе всего два 4-этажных дома, что придает уют, комфорт проживающим. Планировкой предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Студий с их постоянно сменяющимися владельцами нет.

Микрорайон активно развиваетсяФото: Юлия ЛАНДЫШ

Обращают на себя внимание грамотные планировки с просторными холлами, большими кухнями и санузлами. И еще одна приятная особенность - все квартиры с шумоизоляцией по потолку и боковым стенам. Кстати, все квартиры в «Прибрежном» с индивидуальным поквартирным отоплением - на кухне установлен двухконтурный газовый котел, благодаря которому всегда есть горячая вода, а температуру в помещении можно регулировать.

Для ростовчанина, который решит сюда перебраться (и таких в «Прибрежном» немало!), до центра города из дома будет быстрее доехать, чем из любого спального района донской столицы. Если на машине, то сразу попадаешь в центр города через Ворошиловский или Темерницкий мост. Если на автобусе или электричке - приезжаешь на вокзал, откуда можно попасть в любой район Ростова. И все это быстро!

В продаже сейчас есть квартиры в строящемся доме, который вводится в эксплуатацию в конце 2018 года и заселяется во 2 квартале 2019-го. Цены - от 1,47 млн рублей.

Светлана Корниенко, специалист по новостройкам компании «Дон МТ»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Самое время брать ипотеку!

Светлана Корниенко, специалист по новостройкам компании «Дон МТ - Недвижимость»:

- Многих интересует, что происходит на ипотечном рынке. Пару недель назад Центробанк поднял ключевую процентную ставку на 0,25 пунктов, а это значит, что вскоре можно будет попрощаться с низкими процентными ставками по ипотеке. Поэтому всем рекомендую: если вы планируете брать ипотеку и пока еще не решились, делать это нужно прямо сейчас! Стандартная ставка по ипотечным кредитам в банках - 9-9,5% годовых. То же самое касается тех, кто хочет оформить рефинансирование на уже существующий кредит.

Учитывайте и то, что изменения в законодательстве о долевом строительстве, которые произошли с 1 июля 2018 года, приведут к росту цены за квадратный метр. Дело в том, что на застройщика ложатся новые обязательства, и это, безусловно, скажется на стоимости жилья. Если вы хотите успеть купить по выгодной цене, делайте это прямо сейчас. Только выбирайте надежных застройщиков. Ипотека вам в помощь!

Регистрируйтесь на тур по новостройкам с Комсомольской правдой. На правах рекламы.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

ВАЖНО

Следующий тур по новостройкам с Комсомольской правдой состоится 21 октября 2018 г. Мероприятие для желающих купить квартиру бесплатное. Регистрация осуществляется до 18 октября 2018 г. по телефону редакции (863) 291-05-00. Количество мест ограничено!