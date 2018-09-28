2018-09-28T14:09:29+03:00
Общество

"Комсомолка" выбирает лучший двор в центре Ростова-на-Дону!

Голосуем за самые красивые дворовые пространства [фотоконкурс]
Илья БОГОМОЛОВ
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Какой двор самый красивый?Какой двор самый красивый?
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С каждым годом в донской столице все больше домов и дворов напоминают настоящие произведения искусства. Шикарные клумбы, разнообразные деревья, ландшафтный дизайн, картины и цветы в подъездах и многое другое.

Чтобы поощрить таких умельцев и растиражировать эту прекрасную инициативу, "Комсомолка" совместно с администрацией Кировского района города проводит конкурс "Лучший двор".

Старт - 1 октября. Итоги подводим - 14 ноября.

Победители получат подарки от "КП"!

Присылайте нам фотографии своих красивых дворов с пометкой "Лучший двор" и указанием адреса на номер WhatsApp 8-909-409-00-00. За фото можно голосовать ниже.

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