Ростовские поисковики ищут спецов, которые распечатают фотопленку 1941 года, найденную в сумке погибшего политрука

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-01T15:39:58+03:00

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Ростовские поисковики объявили поиск профессионалов, которые помогут распечатать снимки с пленки, обнаруженной в старом окопе. Она пролежала в фотоаппарате свыше 70 лет, но сохранилась достаточно хорошо, учитывая все условия.

- Скорее всего хозяин Leica - политрук, погибший от пулевого ранения в голову на линии оборонительного рубежа донской столицы в 1941 году, чьи останки мы обнаружили во время поисковых работ - рассказали в объединении «Миус Фронт». - Рядом с ним, в небольшой стрелковой ячейке, лежала полевая офицерская сумка, в которой и находился фотоаппарат.

В фотоаппарате находилась фотопленка Kodak AG в хорошем состоянии. Фото: "Миус-Фронт"

Волонтеры надеются, что в одной из специальных лабораторий старую пленку Kodak удастся проявить и отпечатать фотографии. Говорят, сохранилось очень снимков Ростова того времени, а тем более с мест сражений.

- К сожалению, шанс на успех - один из десяти тысяч, - говорит профессиональный фотограф Василий Дерюгин, который проработал с пленочными фотоаппаратами 30 лет. - В Ростове-на-Дону, скорее всего, никто за такую работу не возьмется, нужно ехать в Москву, к специалистам. Они должны будут составить специальный химический раствор, который проявит пленку военных лет, современные составы в таких ситуациях точно не помощники. Другая сложность: без потерь размотать пленку. При любой попытке она может рассыпаться в пыль прямо в руках. Не отрицаю, иногда распечатать некоторые кадры старых пленок удавалось. Но это все-таки единичные случаи из миллиона.