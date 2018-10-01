2018-10-01T16:44:54+03:00
Спорт

Карпин заявил, что на каждого «ихнего Макгрегора» в ФК «Ростов» найдется «свой Хабиб»

Главный тренер ростовского клуба после победы над «Спартаком» не прочь поюморить в соцсетях [фото]
Александр СТЕПАНОВ
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Валерий Георгиевич пребывает в хорошем расположении духа.Валерий Георгиевич пребывает в хорошем расположении духа.Фото: ФК "Ростов".
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Судя по всему, что бы там ни говорил сам главный тренер «Ростова» относительно мотивации на матч со «Спартаком», настроение у Валерия Карпина после победы над красно-белыми (0:1 в гостях) действительно очень даже хорошее — настолько, что он не прочь даже пошутить на своей странице в соцсети на тему других видов спорта.

Вот, например, в свежем своем посте в Инстаграме он выложил фотографию своих подопечных — полузащитников Жана Майера и Аяза Гулиева, позирующих на камеру по-товарищески в обнимку, и подписал это фото так:

«На каждого «ихнего» Макгрегора у нас свой Хабиб есть».

Майер и Гулиев вызвали у Карпина ассоциации с бойцами UFC. Фото: Instagram Валерия Карпина.

Майер и Гулиев вызвали у Карпина ассоциации с бойцами UFC. Фото: Instagram Валерия Карпина.

Судя по всему, Валерий Георгиевич решил обыграть с своей записи внешнее сходство футболистов с бойцами UFC Кононом Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, которым предстоит в ближайшее воскресенье, 6 октября, поединок в Лас-Вегасе, в ходе которого российскому спортсмену предстоит защитить пояс чемпиона мира в легком весе.

Пост за первые же полтора часа собрал свыше 5,7 тысячи лайков и десятки комментариев — впрочем, подписчики Карпина больше обсуждают в них не юмор наставника ростовчан, а их победу над столичным клубом.

А вот реакция самих футболистов на такое сравнение пока не известна.

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