2018-09-28T17:10:55+03:00
Экономика

Экспресс-ипотека от банка «Возрождение» стала доступна для всех типов недвижимости

Оформить заявку по двум документам можно теперь на апартаменты и жилой дом с участком
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Экспресс-ипотека от банка «Возрождение» стала доступна для всех типов недвижимости.Экспресс-ипотека от банка «Возрождение» стала доступна для всех типов недвижимости.
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Банк «Возрождение» распространил условия программы «Экспресс-ипотека» на все виды залогов и типы недвижимости, доступные при оформлении ипотеки по стандартному процессу. Теперь оформить заявку на ипотеку всего по двум документам – паспорту гражданина РФ и СНИЛС – можно не только на квартиру, но также на апартаменты и жилой дом с участком.

Упрощенная система подачи заявки на ипотечный кредит позволяет потенциальному заемщику свести подбор необходимых документов к минимуму и значительно сэкономить время. Расширение данной программы является частью программы по повышению удобства и последовательному улучшению условий в части жилищного кредитования.

Получить полную информацию по всем ипотечным программам банка «Возрождение» можно в любом офисе Банка, на сайтеwww.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Кредиты» – «Покупка недвижимости» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

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