«На круге»: Ирина Безрукова сыграет жену донского священника

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-29T14:26:49+03:00

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» актриса рассказала, о своей героине и о том, чему фильм может научить зрителя

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В будущем году на большие экраны выйдет фильм «На круге», который посвящен жизни донского священника Николая Попова, причисленного к лику святых. Его супругу сыграет известная российская актриса Ирина Безрукова. По ее словам, картина появится к годовщине геноцида казачества и будет показана сначала в кинотеатрах. В съемках ленты также заняты Андрей Мерзликин, Дмитрий Певцов, Марат Башаров, Сергей Маховиков, Станислав Любшин, Нина Русланова и другие известные актеры.

«СТАРИННЫЕ КАЗАЧЬИ ПЕСНИ ВЫУЧИЛИ ЗА НЕСКОЛЬКО ДУБЛЕЙ»

- Как только я получила сценарий, то поняла, что давно мне не поступало подобных предложений: историческая картина, моя героиня реально существовала и к тому же речь идет о Доне и казачестве. Я сама родом из Ростова-на-Дону и фактически это в моей крови, - начала разговор Ирина. - Буквально на следующий день я узнала, что меня утвердили.

- Как и где проходили съемки?

- Весенний блок съемок проходил в станице Вешенской. Под открытым небом были реконструированы казачий курень, быт, подворье и старинные колодцы. И когда мы в костюмах входили в эти декорации, было ощущение что машина времени перенесла нас в то пространство, где происходили все те события. Это потрясающее ощущение: ветер с Дона, накрытые столы с огромными лещами и проч. Там и кони, и парни с чубами в казачьем облачении. Это непередаваемая атмосфера, и я была рада в нее погрузиться.

- Как вас встречали станичники?

- Местные поддерживали, помогали и приносили вкусную донскую еду. А в одной из сцен застолья мы всего за несколько дублей выучили старинные казачьи песни и спели их вместе со старожилами. Последние - настоящие донские бабушки, дедушки и молодые люди, которые сохраняют и передают друг другу казачье творчество.

- О чем этот фильм для вас?

- Это фильм о чести, верности, преданности, любви и о том, что женщина всегда следует за своим достойным мужчиной. И это, как мне кажется, естественно и правильно. Эта картина - как дань памяти достойным прекрасным людям. Они пропитаны духом свободы и чувством собственного достоинства. Очень темпераментные и открытые, поскольку Дон располагает к этому: там прекрасная атмосфера - роскошная река, очень много солнца и ветра, степи и разнотравье.

Картина, где сыграет известная актриса, появится к годовщине геноцида казачества и будет показана сначала в кинотеатрах.Фото: Личный архив героя публикации

«МАТУШКА ЗИНАИДА - КРОТКАЯ, ЛЮБЯЩАЯ И СИЛЬНАЯ»

- Какая она - ваша героиня?

- Я играю матушку Зинаиду - супругу отца Николая Попова (актер Андрей Мерзликин, - прим. Авт.) - прекрасного, достойного, красивого во всех смыслах человека и мужчины. Зинаида - сильная донская женщина. Она мать, жена, более того - она жена священника. Но при этом она казачка. Это достаточно кроткая, но в определенных ситуациях сильная женщина, которая ради своих близких может стать очень сильной. В фильме даже будет такая сцена, когда ее тяжелобольного мужа везут в больницу, она вскакивает в седло и гонит в галоп коня. Она чувствует, что больше может никогда его не увидеть

- Есть у вас с ней схожие черты?

- Да. Это женщина достаточно покладистая, но при этом она мать, которая следит, чтобы у ее детей все было хорошо. Она очень внимательная, она заботливая, она сердечная, она душевная, она настоящая спутница человека с непростой судьбой. Это женщина, которая и в горе, и в радости находится со своим супругом. И когда ему тяжело, готова большую часть взвалить на свои плечи. Настоящая казачка!

«ВРЕМЕНА РАЗНЫЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА - ОДНА»

- В фильме речь идет о непростом периоде для России. Насколько важно для актера погружение в те события?

- Тема создания образа к реально существующему герою непростая. Дело в том, что актер в первую очередь отталкивается от сценария и от пожелания режиссера. Но если артист пытливый, то изучает все вокруг этого - эпоху, время, фотографии и видеоматериалы, если они есть. В данном конкретном случае существуют книги о священнике Николае Попове, который причислен к лику донских святых.

- У вашей героини в реальной истории достаточно сложная судьба: болезнь, потеря ребенка, переезды за супругом в глухой хутор, а после - в соседний - из-за интриг. Кроме того, быть рядом с мужем, которого постоянно нет дома, спасать его и потерять навсегда. Чтобы сыграть все это, что требуется от актера?

- Так сложилось, что в России непростые судьбы не только у многих женщин, но и целых семей. И, конечно, актеру дубль за дублем не просто проигрывать эти ситуации. Но я считаю, что это сродни миссии. Потому что иногда в круговерти дней и в ежедневной суете люди забывают о том, что бывают не просто какие-то бытовые проблемы, сложности по работе или в воспитании детишек, бывают глобальные повороты истории, которые невероятно тяжело сказываются на целых поколениях людей. Мне кажется, что такие фильмы это как увеличительное стекло. Они показывают, что в любой ситуации достойный человек находит в себе силы оставаться порядочным и выносить эти тяготы. Порочный и слабый деградирует или предаст. Во все времена ситуации бывают разные, но природа человеческая остается одной и той же. Есть люди, которые оправдывают свои чудовищные поступки какими-то трудностями, а есть те, которые преодолевают нечеловеческие испытания и остаются достойными людьми.

- Чему будущая картина может научить зрителя или над чем поможет задуматься?

- Она напоминает о вечных ценностях, о том что есть верность, есть честь, есть служение своему долгу. Есть любовь, есть добровольное следование за любимым прекрасным и достойным мужчиной, есть люди, которые и в горе и в радости поддерживают друг друга. Это общечеловеческие понятия. Я думаю напомнить об этом лишний раз полезно, в том числе и молодежи.

Весенний блок съемок проходил в станице Вешенской.Фото: Личный архив героя публикации

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Священномученик Николай Попов родился 6 мая 1864 года в семье статского советника и дочери священника, где росли еще три сына и пять дочерей. Ранее детство он провел в семье родителей матери - в большой станице, где царил традиционный казачий уклад. Дедушка священник прививал восприимчивому к духовной жизни внуку прилежание к молитве, обучал чтению и пению. После семья переехала в Новочеркасск, где парень поступил в гимназию. Еще через шесть лет в земледельческое училище. А в 30-лет - на пятый курс Донской семинарии.

Ему доверили новый приход в донском заброшенном хуторе Колодезный, куда он переехал с супругой Зинаидой Петровной (ее и сыграет Ирина Безрукова, - прим. автр.) Молодым пришлось не просто на новом месте. Там они столкнулись с пьянством, невежеством и суевериями местных жителей. Но Николай Попов построил учительскую школу с общежитием, где могли обучаться дети и из неимущих семей. На собственные деньги покупал учебники и тетради. Однако прямая позиция священника пугала знатных станичников, которые боялись разоблачения. И начались интриги. Семью ждало еще одно испытание - тяжелая болезнь и неудачные роды матушки Зинаиды.

В итоге, они переехали в хутор Верхнее-Гнутово. И уже через несколько лет местный храм засверкал куполами, появился церковный хор и новая школа. А поскольку на хуторе не было своего доктора, священник оказывал еще и первую медпомощь. С приходом Первой Мировой войны на Дону стало неспокойно. К зиме 1919-го годов линия фронта приблизилась к хутору, куда потянулись беженцы. Не хватало продуктов и медикаментов. Ежедневно от тифа умирали десятки людей. Не жалея себя, батюшка ездил по станице. Но все же заразился тифом. Чтобы его спасти, хуторяне попытались перевести его в Новочеркасск, но их настиг отряд красных. Беженцы разбежались, бросив его на улице. Но Николая Попова подобрал сельский учитель, который и спрятал его от ареста. Рискуя жизнью матушка Зинаида приехала за ним и забрала домой. Т

олько через пару месяцев он смог подняться с постели и сразу же стал совершать богослужения в своем доме. Но это не понравилось хуторскому ревкому. Проведя обыск в доме у священника и увидев фото брата - белого комиссара, его решили арестовать. Люди умоляли отпустить батюшку к тяжелобольным. Три дня под конвоем он ездил по станице. А после его отправили на соседнюю станцию, где и приговорили к казни. Только через три месяца после освобождения округа от «красных» родные смогли отыскать тело священника. Когда его привезли обратно в хутор, то простится с батюшкой вышли все местные жители. Его тело погребли за алтарной частью храма.

НАША СПРАВКА

Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. В 1988 году окончила Ростовское училище искусств по специальности актриса театра и кино. А со второго курса была плотно занята в репертуаре театра имени Максима Горького. По завершении учебы она сыграла уже более 250 спектаклей. C 1990 года играла в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Среди ее главных ролей - английская принцесса Эдит в фильмах «Ричард Львиное сердце» и «Рыцарь Кеннет», главные роли в фильмах «Наваждение», «Любовь.ru», «Золотой туман», «Путана», «Полный контакт», «Реальная сказка» и др. Ведет авторскую программу «Разговор на сцене с Ириной Безруковой». Участвовала в съемках русской версии популярной французской телевизионной игры «Форт Боярд» и в шоу «Танцы со звездами», где в паре с Максимом Петровым дошла до финала.

В 2013 году получила специальность тифлокомментатор высшей категории. По ее инициативе, впервые в стране, снабжены тифлокомментариями 9 спектаклей Московского губернского театра.12 июня 2018 года Ирина Безрукова выступила в отделении ООН в Женеве, в рамках международной конференции SOCIAL INNOVATIONS #INFOCUS с докладом на тему «Тифлокомментирование для незрячих в театре и других областях искусств».

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