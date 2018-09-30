2018-09-30T14:31:53+03:00
Общество

"Вот это рыбища"! Рома Зверь похвастался щукой, пойманной на рыбалке с отцом

Фолловеры посоветовали приготовить котлетки
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Роман Билых. Фото: romanbilykРоман Билых. Фото: romanbilyk
Изменить размер текста:

Рома Зверь (Билык), который не часто радует фанатов подробностями своей личной жизни, выложил на свою страницу фотографию с рыбалки. Судя по геолокации, будучи в Астраханской области, он решил провести время с удочкой. Лидер группы «Звери» не только отдохнул, но и знатно порыбачил. Компанию ему составил папа.

- Вот так мы рыбачим, - прокомментировал Роман Билык, выложив в сторис Instagram видео того, как они обратно выпускали улов в воду.

- Ты хоть на уху оставь, - прокричал кто-то за кадром.

- Да ладно! - ответил отец известного музыканта, махнув рукой, мол, пусть плывет.

Фанаты оценили рыбалку: «Надеюсь, Вы получили удовольствие от рыбалки!», «Вот это рыбища!», «Рыба моей мечты», «Круто!», «Котлетки да будут знатные», «Привет родному городу! :) Приятно видеть любимого артиста в дорогом сердцу городе».

romanbilykromanbilyk
Рыба! #одинденьрыбака #щукабрат #4кг #атоибольше #будеткотлета #ромазверь
3845 отметок «Нравится»38 комментариевInstagram

Напомним, Рома Билык является уроженцем Таганрога, с 12 лет он увлекся музыкой, в 2001 году основал группу «Звери», собрав команду единомышленников из Ростова, Хабаровска и Минска. В 2003 году вышел первый дебютный альбом «Голод». Всего за период существования группы было выпущено семь альбомов. Этой весной саундтрек Ромы Зверя к фильму Кирилла Серебренникова «Лето» признан лучшим на Каннском фестивале.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, обворовавшего цветочный магазин
Студенты Ростова-на-Дону встретились с известным журналистом Эрнестом Мацкявичюсом
Задержан мужчина, который напал на ростовчанку в лифте многоквартирного дома
В Ростове-на-Дону назвали лучших водителей уборочной техники
В Ростове-на-Дону мастер по ремонту обворовал хозяйку квартиры
Есть пострадавшие: В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар в заброшенном здании
30 сентября жители Ростова-на-Дону могут сделать прививку от гриппа в парке и торговом центре
Баста в Ростове-на-Дону: Отремонтируйте мой родной район!
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 1-7 октября 2018 года: где и когда
Авария на Темерницкой мосту в Ростове-на-Дону: погиб 80-летний пенсионер, ехавший по встречке
Звезда Playboy Мария Лиман пригрозила подписчикам перестать раздеваться
«Ну нельзя быть такой роскошной»: «Мисс Россия» Татьяна Котова сразила поклонников глубоким декольте
В Ростове-на-Дону движение в переулке Батумский будет односторонним