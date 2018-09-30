"Вот это рыбища"! Рома Зверь похвастался щукой, пойманной на рыбалке с отцом

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-30T14:31:53+03:00

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Рома Зверь (Билык), который не часто радует фанатов подробностями своей личной жизни, выложил на свою страницу фотографию с рыбалки. Судя по геолокации, будучи в Астраханской области, он решил провести время с удочкой. Лидер группы «Звери» не только отдохнул, но и знатно порыбачил. Компанию ему составил папа.

- Вот так мы рыбачим, - прокомментировал Роман Билык, выложив в сторис Instagram видео того, как они обратно выпускали улов в воду.

- Ты хоть на уху оставь, - прокричал кто-то за кадром.

- Да ладно! - ответил отец известного музыканта, махнув рукой, мол, пусть плывет.

Фанаты оценили рыбалку: «Надеюсь, Вы получили удовольствие от рыбалки!», «Вот это рыбища!», «Рыба моей мечты», «Круто!», «Котлетки да будут знатные», «Привет родному городу! :) Приятно видеть любимого артиста в дорогом сердцу городе».

Напомним, Рома Билык является уроженцем Таганрога, с 12 лет он увлекся музыкой, в 2001 году основал группу «Звери», собрав команду единомышленников из Ростова, Хабаровска и Минска. В 2003 году вышел первый дебютный альбом «Голод». Всего за период существования группы было выпущено семь альбомов. Этой весной саундтрек Ромы Зверя к фильму Кирилла Серебренникова «Лето» признан лучшим на Каннском фестивале.