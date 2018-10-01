2018-10-01T17:58:20+03:00
Экономика

Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах

Все установленные устройства - аппараты последнего поколения
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Установленные банкоматы являются аппаратами последнего поколения.Установленные банкоматы являются аппаратами последнего поколения.
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В банке «Возрождение» завершилась программа реновации банкоматов. В 67 городах присутствия Банка замена устройств была произведена в кратчайшие сроки. Программа направлена на повышение качества обслуживания клиентов Банка.

Установленные банкоматы являются аппаратами последнего поколения. На устройствах клиенты могут не только проводить традиционные операции – снимать или вносить наличные, но и осуществлять платежи и переводы, открывать и пополнять вклады и накопительные счета, а также осуществлять любые переводы между счетами и картами. Кроме того, клиентам – юридическим лицам доступна самоинкассация – пополнение расчетного счета в режиме онлайн.

В настоящее время региональная сеть банка «Возрождение» насчитывает более 750 устройств. По итогам программы реновации обновлена банкоматная сеть в 45 городах Московской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Туле, Петрозаводске, Саранске, Мурманске, Магадане, Анапе, Краснодаре, Новороссийске, Волгограде, Волжском, Ростове-на-Дону, Цимлянске, Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Минеральных Водах.

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