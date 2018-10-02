2018-10-02T14:04:29+03:00
Общество

Прокуратура назвала новостройки в Ростове-на-Дону, где не стоит покупать квартиры

Надзорное ведомство уже отправило в суды 15 исковых заявлений
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Прокуратура назвала новостройки в Ростове-на-Дону, где не стоит покупать квартиры.Прокуратура назвала новостройки в Ростове-на-Дону, где не стоит покупать квартиры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Донская прокуратура потребовала заблокировать сайты, где продают квартиры в незаконно построенных домах. На данный перечень не слишком длинный, но начало уже положено. Надзорное ведомство планирует закрыть возможность не совсем честным застройщикам продавать квартиры в домах, которые могут снести в самое ближайшее время.

- В ходе мониторинга выявлен ряд сайтов с информацией, позволяющей приобрести дистанционным способом квартиры в самовольно возведенных многоквартирных жилых домах по улицам Травяная, 18/21 и Алма-Атинская, 24, а также по переулкам Хоперский, 55 и Кубанский, 131-133, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавляя, что участки, расположенные по вышеуказанным адресам относятся к категории земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства. А разрешение на строительство указанных многоквартирных жилых домов не выдавалось.

Соответственно, жителей Ростова пытаются оградить от возможности случайно приобрести квартиру (как водится, покупателей заманивают очень низкой стоимостью).

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти города подали в суд иск о сносе дома по переулку Халтуринский, дом 4а, где проживают 253 семьи. Как оказалось, реконструкция бывшего здания мебельной фабрики под жилой дом была проведена с нарушениями. Выяснилось это спустя много лет, после того, как все квартиры оказались проданы.

- В течение пяти лет мы честно оплачивали коммунальные услуги, налог на имущество, платежи в фонд капитального ремонта, ипотечные кредиты, - рассказали ростовчане. - Мы изначально не знали и не могли знать о риске признания дома незаконным – все документы были в порядке, Росреестр выдавал нашим продавцам и нам свидетельства о праве собственности на квартиры, органы МВД зарегистрировали нас по месту жительства, банки выдали ипотечные кредиты, органы Пенсионного фонда и опеки одобрили приобретение жилья в собственность несовершеннолетних детей с использованием средств материнского капитала...Что получит в итоге государство?253 семьи нищих, бомжей, банкротов с маленькими детьми вместо 250 благополучных семей граждан, обеспеченных жильем?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
«Машка, ого у тебя шары!»: глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман взбудоражило поклонников
Невеста Баскова села на диету
В Ростове-на-Дону адвокат пообещала за 15 млн рублей освобождение подозреваемого в сбыте наркотиков
Большинство специалистов по госзакупкам в Ростове-на-Дону названы профессионально отсталыми
В Ростове-на-Дону до конца года заработает собственная геоинформационная система
Дополнительные выборы в гордуму Ростова-на-Дону назначены на 23 декабря
Ростовчан возмутила антисанитарная выгрузка хлеба возле одного из магазинов
Ростовчанин защитил свой велосипед, вставив иконы в спицы колес
В Ростовской области мужчины украли у дорожников инструменты на 120 тысяч рублей
В Таганроге водитель помял грузовик, заехав под низкий мост
ВТБ на Дону увеличил выдачу ипотеки в 2 раза
В Каменском районе на птицефабрике вспышка опасного заболевания
В Ростовской области чиновник, подозреваемый в мошенничестве, при задержании ударил сотрудника ФСБ кулаком в лицо
Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 5-7 октября 2018 года: программа мероприятий
Легковушка перевернулась на "вафельной" разметке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, которые грабили могилы
В Ростове-на-Дону разыскивают 38-летнего Евгения Конкина
Экс-главу Зернограда осудили за неисполнение решения суда
Задержан подозреваемый в убийстве таксиста на трассе «Дон»
В Ростове-на-Дону три десятка ученых обсудили, как наладить диалог с Восточной Европой
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который с ножом напал на таксиста
Минспорта Ростовской области: Газон стадиона не получил повреждений во время концерта Басты
В первую неделю октября в Ростове-на-Дону будут отключать свет
ВТБ снизил ставки по автокредитованию
Власти спрогнозировали рост средней зарплаты в Ростове-на-Дону до 44 тысяч рублей к 2021 году
В Ростове-на-Дону из-за огня перекроют Садовую и Ворошиловский
Болельщица «Спартака» поцеловала Валерия Карпина после победы ФК «Ростов»
Соцсети: в Ростове на Западном столкнулись две иномарки
Фестиваль науки Юга России пройдёт на «Ростов-Арене»