Прокуратура назвала новостройки в Ростове-на-Дону, где не стоит покупать квартиры

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-02T14:04:29+03:00

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Донская прокуратура потребовала заблокировать сайты, где продают квартиры в незаконно построенных домах. На данный перечень не слишком длинный, но начало уже положено. Надзорное ведомство планирует закрыть возможность не совсем честным застройщикам продавать квартиры в домах, которые могут снести в самое ближайшее время.

- В ходе мониторинга выявлен ряд сайтов с информацией, позволяющей приобрести дистанционным способом квартиры в самовольно возведенных многоквартирных жилых домах по улицам Травяная, 18/21 и Алма-Атинская, 24, а также по переулкам Хоперский, 55 и Кубанский, 131-133, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавляя, что участки, расположенные по вышеуказанным адресам относятся к категории земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства. А разрешение на строительство указанных многоквартирных жилых домов не выдавалось.

Соответственно, жителей Ростова пытаются оградить от возможности случайно приобрести квартиру (как водится, покупателей заманивают очень низкой стоимостью).

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти города подали в суд иск о сносе дома по переулку Халтуринский, дом 4а, где проживают 253 семьи. Как оказалось, реконструкция бывшего здания мебельной фабрики под жилой дом была проведена с нарушениями. Выяснилось это спустя много лет, после того, как все квартиры оказались проданы.

- В течение пяти лет мы честно оплачивали коммунальные услуги, налог на имущество, платежи в фонд капитального ремонта, ипотечные кредиты, - рассказали ростовчане. - Мы изначально не знали и не могли знать о риске признания дома незаконным – все документы были в порядке, Росреестр выдавал нашим продавцам и нам свидетельства о праве собственности на квартиры, органы МВД зарегистрировали нас по месту жительства, банки выдали ипотечные кредиты, органы Пенсионного фонда и опеки одобрили приобретение жилья в собственность несовершеннолетних детей с использованием средств материнского капитала...Что получит в итоге государство?253 семьи нищих, бомжей, банкротов с маленькими детьми вместо 250 благополучных семей граждан, обеспеченных жильем?