Под Смоленском установят мемориал героям-ростовчанам, остановившим в 1941-м наступление вермахта на Москву

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-02T15:46:06+03:00

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В Смоленской области, в районе Соловьевой переправы через Днепр, ставшей летом 1941-го настоящей дорогой жизни для отступавших советских войск, будет увековечена память о 38-й Донской Краснознаменной Морозовско-Донецкой дивизии, личный состав которой практически полностью пал смертью храбрых в этих местах, чтобы не пустить врага к Москве.

И, собственно, советским воинам — преимущественно, ростовчанам, которыми была укомплектована 38-я дивизия — это и удалось сделать: огромными усилиями и ценой многих тысяч жизней.

А Соловьева переправа в течение двух месяцев фактически была связующей нитью между двумя берегами Днепра, через которую с одной стороны, на восток, двигался на восток поток беженцев из захваченной немцами Белоруссии, а с другой - шли войска, техника, машины с топливом, продовольствием и боеприпасами для Западного фронта.

В том районе через Днепр не существовало стационарного моста, поэтому сообщение между правым и левым берегами обеспечивал канатный паром вместимостью всего в две машины (попытки выстроить временные мосты не приводили к успеху, их постоянно разрушали бомбами с самолетов). Его перетягивали с одной стороны на другую с помощью ручной лебедки, днем и ночью, безостановочно.

Что касается 38-й донской дивизии, то она, под командованием полковника Максима Кириллова, с 17 июля вела ожесточенные бои за город Ярцево — сначала против авангарда 7-й танковой дивизии немцев, а затем уже и против подтянувшихся ее основных сил. Ярцево восемь раз переходило из рук в руки, но к тому времени, когда к началу августа наступление вермахта на Москву было остановлено, он находился под контролем советских войск.

К началу тяжелейшей Вяземской операции в дивизии, оборонявшейся в районе Ярцево, насчитывалось менее 10 тысяч человек. Она попала к котел, но в том числе благодаря ее действиям фашистским войскам пришлось оттянуть на преодоление этого сопротивления огромное количество сил, которые предназначались для наступления на столицу Советского Союза.

Приказом наркома обороны от 27 декабря 1941 года 38-я Донская Краснознаменная Морозовско-Донецкая дивизия им. Микояна была расформирована как «погибшая на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками».

Минувшим летом в рамках автопробега «Дороги славы — наша история», посвященного 75-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, на Смоленщине побывала делегация из Ростова-на-Дону.

Гильза от "сорокапятки" со смоленской землей, на которой сложили свои головы ростовчане, бойцы 38-й стрелковой дивизии. В гордуму ее принес депутат Олег Соловьев.Фото: Александр СТЕПАНОВ

- Вместе с коллегами из Смоленска мы пришли к общему решению, что в этих местах необходимо увековечить память героев-ростовчан, отдавших в 1941-м свои жизни за Родину, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» депутат гордумы Олег Соловьев. - А пока что к нам сюда, в южную столицу, передали гильзу от 45-миллиметровой пушки, найденную на берегах Днепра поисковиками, со смоленской землей — это тоже своего рода реликвия.

В ходе 31-го заседания городской думы Соловьев выступил с предложением объявить открытое голосование по выбору макета для будущего мемориала, а затем — сбор денег на его создание: есть идея создать и установить этот памятник к 9 мая 2020 года, т. е. к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Думаю, это очень правильное решение, - резюмировала председатель гордумы Зинаида Неярохина, когда депутаты единогласно поддержали инициативу коллеги. - И важно не только поставить памятник, но и вписать в историю имена ростовчан, которые погибли на "Соловьевой переправе". Это большая, но благодарная поисковая работа. Эти имена должны знать будущие поколения — как жителей Ростова, так и Смоленска.