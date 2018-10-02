Взносы на капремонт в Ростовской области вырастут более чем на треть уже с октября

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-02T18:07:17+03:00

В квитанциях за текущий месяц платить придется из расчета 9,92 рубля за квадратный метр

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Уже в тех квитанциях за коммунальные услуги, которые принесут жителям многоквартирных домов Ростовской области в начале ноября, платить взносы за капитальный ремонт придется по новому тарифу.

Это следует из постановления правительства РО №610 от 28 сентября, подписанного первым замгубернатора Игорем Гуськовым (он исполняет обязанности главы региона, пока Василий Голубев в отпуске), которое называется «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области».

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области в размере 9,92 рубля на один квадратный метр общей площади помещения, - говорится в тексте документа. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2018 года».

Действовавший до сих пор тариф был значительно меньше — 7 рублей 17 копеек, то есть повышение произошло сразу на 38 процентов, более чем на треть.

И это, следует отметить, не очень-то укладывается в то, что озвучивалось руководящими чиновниками из МинЖКХ прежде, когда они говорили, что, мол, хоть повышение и должно произойти, поскольку сегодняшний размер взносов не соответствует реалиям (в смысле, затратам на ремонт), но оно «не будет резким».

Следует отметить, впрочем, что тариф не менялся с декабря 2016-го, когда его повысили впервые с базовых 6,3 рубля за кв. метр (так было при старте программы) до 7,17 рубля.

Как ранее говорил «КП» - Ростов-на-Дону» министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер, за первые три года действия программы по капремонту многоквартирных домов на нее потратили 7,7 млрд рублей, за счет которых были отремонтированы 1843 дома — это десятая часть от общего числа объектов, включенных в список на капремонт в целом по региону.

В плане на нынешний год — отремонтировать уже более тысячи домов (с объемом финансирования около 3 млрд рублей), а в следующем — порядка 1800 жилых зданий, на приведение в порядок которых необходимо 4,5 млрд рублей.

При этом собираемость взносов на капремонт, говорил Майер, на Дон выше, чем в других субъектах Федерации, около 91 процента.

По мнению источника "КП", знакомого с темой, произведенные расчеты (а сейчас финансисты как раз прикидывают параметры региональной казны на 2019 год) показали, что ни собственных бюджетных средств в казне, ни денег из Фонда содействия капремонту не хватает на исполнение требуемых Москвой показателей, которые ранее и озвучивались в облправительстве. Поэтому, говорит он, и было принято такое, явно "непопулярное", решение.