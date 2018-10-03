Представленный в Ростове бренд «Чабан» презентовал новый сыр «Пармезан»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-03T10:11:03+03:00

Новый сорт сыра премиальной продуктовой линейки приготовлен в соответствии с самыми высокими стандартами качества на современном европейском оборудовании

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Как отметили на ООО «Нальчикский молочный комбинат» (НМК), популярный сорт сыра с итальянскими корнями приготовлен на молоке из горных районов Северного Кавказа и созревал в течение года в уникальном по чистоте экологии регионе.

– В ассортименте бренда «Чабан» сегодня представлены разнообразные популярные сорта сыра: «Сулугуни», «Нежный», «Брынза», «Голландский», «Российский молодой», «Гауда» и «Дэлиз» с душистым перцем, – говорит руководитель по маркетингу торговой марки Динара Урманчеева. – Из года в год мы расширяем линейку сыров, запуская новые сорта по мере развития производственной мощности и освоения специалистами новых технологий. Теперь в нашей сырной коллекции появился и «Пармезан» годовой выдержки.

Как отмечает руководитель, «Пармезан» марки «Чабан» уже поступил в продажу во все торговые точки бренда.

В НМК подчеркивают: на сегодняшний день бренд «Чабан» является флагманом молочного рынка кавказского региона и одним из федеральных лидеров индустрии. Торговая марка в очередной раз подтверждает свой статус, динамично расширяя ассортимент и представляя оригинальные продукты, требующие самого серьезного уровня производства, высокотехнологичности и исключительного качества сырья.

Премьера такого нетипичного для бренда кавказского происхождения продукта подчеркивает дух смелости, инновационности и изобретательности, который присутствует в философии марки наравне с особенным отношениям к традициям и культуре родного региона – Северного Кавказа.

На правах рекламы.