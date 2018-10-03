2018-10-03T12:09:10+03:00
Происшествия

Камни против пистолета: на парковке возле рынка в Ростове-на-Дону идут разборки в стиле "90-ых"

Ростовчане продолжают жаловаться на нелегальные поборы с водителей
Илья БОГОМОЛОВ
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На пистолет "охранник парковки" ответил метанием камней. Стоп-кадр из видео.На пистолет "охранник парковки" ответил метанием камней. Стоп-кадр из видео.
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Ростовчане в социальной сети активно обсуждают видео блогера по имени Андрей (видео 18+), который решил вывести на чистую воду "организаторов платной парковки" возле рынка Темерник. "Комсомолка" уже писала об этой проблеме: покупатели жалуются на то, что ставят машину на бесплатную стоянку, но потом к ним подходят некие мужчины и требуют мзду за нахождение автомобиля на данной территории. Андрей собрался еще раз снять этих граждан на видео, но не тут то было. Один из них полез к нему в автомобиль, желая отобрать камеру.

После этого начался настоящий криминальный "замес". Молодой человек вышел из машины и достал пистолет (настоящий, травматический или муляж - неизвестно), угрожая выстрелить, если на него будут продолжать кидаться. "Парковщика" оружие не испугало, он поднял с земли камни и стал кидать их в несговорчивого автомобилиста.

- Стреляй! Я ж тебя разорву, - провоцировал мужчина, даже не думая прятаться от пистолета.

Пистолет во время конфликта так и не выстрелил. Стоп-кадр из видео.

Пистолет во время конфликта так и не выстрелил. Стоп-кадр из видео.

В итоге Андрей ретировался от него, одновременно крича своему другу, чтобы тот вызывал полицию.

- К сожалению, в полиции не подняли трубку. И я принял единственное решение, которое казалось правильным, - бежать, - рассказавает молодой человек на видео. - Заявление писать не буду. Я считаю, что это бессмысленно. Этого человека уже показывали в новостях, и ничего не поменялось. Как собирали деньги, так и собирают. Мое главное оружие - это видеокамера.

В ответ парень получил множество одобрительных комментариев.

- Этому охраннику место на зоне, а не на парковке.

- Ты все правильно сделал, пусть идут на работу, а не собирать деньги с дончан.

- А весь народ хавает. Правильно сделал!

Задумка блогера увенчалась успехом. Полиция обратила внимание на его видео.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали "КП" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Ситуация, кстати, как поведали нам радиослушатели типична не только для этого конкретного рынка на Северном, но и для других таких же: практически везде находятся — где-то на «постоянной основе», где-то время от времени — эдакие быстроглазые, с резкими движениями ребятки в спортивных штанах и кожаных куртках (ни дать, ни взять политически не ангажированные спортсмены из последнего десятилетия XX века), не оставляющие компромиссов: либо платишь, либо «выхватываешь» по полной. Правда, сейчас не в плане ущерба для здоровья, а для имущества — то бишь, для машины. (подробности)

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