2018-10-03T12:24:28+03:00
Спорт

«Ростов» по-пацански потроллил мадридский «Реал» после поражения о ЦСКА, предложив дать ему пару уроков

Команда Валерия Карпина решила напомнить, что ей-то совсем недавно удалось обыграть «армейцев» - в отличие от королевского клуба
Александр СТЕПАНОВ
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В матче 2-го тура РПЛ "Ростов" выиграл у ЦСКА со счетом 1:0. Фото: Твиттер ФК "Ростов".В матче 2-го тура РПЛ "Ростов" выиграл у ЦСКА со счетом 1:0. Фото: Твиттер ФК "Ростов".
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Футбольный клуб «Ростов», который хоть и остался в нынешнем сезоне за бортом еврокубков, но решил все-таки, судя по всему, поймать свой хайп на Лиге чемпионов: на Дону, посмотрев матч между столичным ЦСКА и мадридским «Реалом», который состоялся в Москве накануне, 2 октября, потроллили королевский клуб:

«Podríamos darles algunas lecciones de como vencer al CSKA», - написали ростовчане на своей странице в Твиттере короткое обращение к «Реалу», которое переводится так:

«Мы могли бы дать вам пару уроков, как победить ЦСКА».

И прикрепили к посту соответствующее фото: празднование гостевой победы над московскими «армейцами» в рамках матча 2-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся 5 августа. Тогда «Ростов» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0, гол в той встрече забил Сергей Паршивлюк, головой переправивший его в сетку ворот Игоря Акинфеева после передачи Дмитрия Скопинцева.

Поединок между ЦСКА и «Реалом» во втором туре (и тут как бы еще одно совпадение с вышеупомянутым матчем) группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0 в пользу росийского клуба. Единственный гол на стадионе в «Лужниках» уже на 2-й минуте игры забил хорватский легионер "армейцев" Никола Влашич, воспользовавшись ошибкой Крооса, фактически подарившему ему мяч вблизи собственной штрафной, в результате чего у того получился выход один на один с вратарем мадридцев Навасом.

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