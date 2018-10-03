2018-10-03T14:16:14+03:00
Общество

По утрам будет «минус»: в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

Водителям рекомендуют не забывать об увеличении числа аварий в такую погоду
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области ожидаются заморозки.В Ростовской области ожидаются заморозки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшее время в Ростовской области резко похолодает. Температура воздуха упадет до минусовых значений, в связи с чем спасатели донского региона даже разослали штормовое предупреждение.

- По данным росгидромета, во второй половине ночи и утром 5-7 октября местами по южной половине Ростовской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3°, - сообщили в региональном МЧС России.

Резкая смена температуры может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Особые рекомендации - водителям. Так как большинство еще не сменило летнюю резину на зимнюю, просят не забывать, что в холодное время снижается сцепления с дорогой, а это может стать причиной аварий и происшествий.

Напомним, ранее синоптики обещали, что температура воздуха будет снижаться постепенно, станет значительно прохладнее после 22 октября, к концу месяца днем будет до десяти градусов тепла.

ВНИМАНИЕ!

Телефон доверия Управления МЧС России по Ростовской области: 8(863) 210-97-97

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