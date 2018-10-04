2018-10-04T12:51:37+03:00
Общество

Погибший в авиакатастрофе зампрокурора России построил церковь в Ростове-на-Дону в память о сыне

Саака Карапетяна хорошо помнят на малой родине
Ольга КУПОРОВА
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Саак Карапетян погиб в Костромской области. Фото: ГП РФСаак Карапетян погиб в Костромской области. Фото: ГП РФ
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Погибший в авиакатастрофе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян родом из Ростовской области, где его хорошо знают. В официальной биографии информация достаточно скудная: родился в маленьком хуторе Советский, что на западе донского региона. После учебы (а закончился он Ростовский государственный университет) поступил в прокуратуру, где и началась его карьера.

Через год, после того, как Саака Карапетяна назначили старшим помощником генерального прокурора России, в Ростове-на-Дону в аварии погиб его сын Артур.

Родные молодого человека приняли решение за собственные средства построить храм, власти донской столицы их поддержали. Место было выбранное знаковое — площадь имени Льва Толстого, где прежде располагался армянский кафедральный собор, разрушенный в советское время. Работы длились больше пяти лет.

В народной википедии в качестве основателей новой Армянской апостольской церкви Сурб Арутюн указаны два человека, в том числе Саак Карапетян. Он же в списке главных мецентов.

Церковь "Сурб Арутюн" Ростов-на-Дону. Фото: официальная страница в соцсети

Церковь "Сурб Арутюн" Ростов-на-Дону. Фото: официальная страница в соцсети

- Здание храма построено в традициях армянских культовых сооружений, - говорится в свободной энциклопедии. - Высота храма с куполом составляет около 40-метров. Здание рассчитано на одновременное посещение около 300 прихожан.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 3 октября, около деревни Вонышево в Костромской области потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли. По факту крушения вертолета и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Среди погибших, по неофициальным данным, заместитель прокурора России Саак Карапетян.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области

По предварительным данным, в крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян (подробности)

Крушение вертолета в Костромской области.

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