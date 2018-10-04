2018-10-04T16:51:04+03:00
Общество

Хотел автомобиль: в Ростове-на-Дону будут судить парня, который взял пенсионерку в заложники

Женщине чудом удалось вырваться из рук преступника, находившегося под наркотиками
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Мужчина, взявший в заложницы прохожую, был нейтрализован через полчасаМужчина, взявший в заложницы прохожую, был нейтрализован через полчасаФото: Оксана АРТЕМОВА
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Региональный следком сообщил о завершении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ростова-на-Дону. Он обвиняется в захвате заложников.

Эта громкая история шокировала многих жителей донской столицы. На Северном мужчина напал на пенсионерку, которая шла из продуктового магазина. Он повалил несчастную на землю, приставив огромный тесак и отвертку.

- Мне нужен автомобиль, - стал орать неадекватный молодой человек, бешенными глазами оглядывая людей.

- Не трогай ее! Хуже будет, - начали уговаривать прохожие, которые сразу же вызвали полицейских и скорую, когда поняли серьезность происходяшего и оценили странности в поведении человека с тесаком в руке.

Противостояние длилось несколько минут. Как оказалось, парень находился под наркотиками, а грезились ему сотрудники полиции. Считая, что он от них скрывается, он напал на женщину, а потом стал требовать автомобиль.

Приехали стражи порядка довольно быстро, тут же примчались медики, оцепили территорию.

- Один полицейский держал мужика с ножом под прицелом, кричал, чтобы бросил холодное оружие, но тот будто с ума сошел, - рассказал очевидец. - Повторял, что убьет ее, требований никаких не выдвигал. Тогда полицейский выстрелил, преступник поскольнулся на мокрой после дождя земле, а женщине удалось вырваться. Ее сразу же забрали в машину скорой помощи. На мужика надели наручники, доктора укололи ему какие-то препараты, говорили между собой, что у него ломка.

- Обвиняемому не удалось скрыться, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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