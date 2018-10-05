В Ростове-на-Дону сотрудница салона красота обманула клиенток на миллион рублей, обещая «эликсир молодости»

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-05T13:44:09+03:00

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 29-летней уже бывшей сотрудницы салона красоты. Согласно официальной версии, мастер красоты обманула клиентов, обещая им уникальный крем, который чуть ли не вернет молодость. Ей не только верили, но и отдавали крупные суммы денег.

- Предварительно было выяснено следующее: она взяла у клиенток деньги в долг якобы на развитие бизнеса, пообещав, что назад вернет с большими процентами, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Чтобы у клиенток не было сомнений, подозреваемая придумала легенду – в ее салоне высоким спросом пользуется дорогостоящий крем, который имеет феноменальный омолаживающий эффект.

Она была настолько убедительна, что за три месяца ухитрилась обмануть двенадцать клиенток, а когда поняла, что вскоре начнутся проблемы, с деньгами рванула в Сочи, никак не ожидая приезда сотрудников полиции. А сотрудники уголовного розыска ее нашли и вернули в Ростов, где в отношении нее уже возбуждено уголовное дело. Обманщице из салона красоты грозит серьезный срок — до пяти лет лишения свободы. На время расследования, с учетом того, что она опять может рвануть в теплые края, ростовчанку взяли под стражу.