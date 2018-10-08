«Мини-Шаляпин»: на шоу «Лучше всех!» Максим Галкин вручил медаль 9-летнему рокеру из Новочеркасска

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-08T11:22:13+03:00

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Школьник из Ростовской области удивил ведущего шоу «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина. 9-летний паренек из Новочеркасска исполнил рокерскую песню «Я свободен» по аккомпонимент симфонического оркестра. Реакция шоумена не заставила себя ждать. Он сходу назвал паренька «Мини-Шаляпин».

- У нашего участника такой сильный голос, что когда он распевается стоит подальше убрать все стеклянные предметы, - предупредил Максим зрителей в студии и у экранов ТВ, когда представлял участника. - И так, «Мистер самые сильные связки Ростовской области» и обладатель «Самого громкого: мамя, я покушал» - Андрей Дробышев.

Андрей появился в студии в соответствующем прикиде и сходу заявил: «На счету моей карьеры 60 международных и всероссийских конкурсов».

Студия взорвалась улюлюканьем и громкими аплодисментами.

- Из них в пятидесяти я - лауреат первой степени. Еще в двух у меня Гран-при, - ничуть не смутился Андрей.

- Сразил, - с нескрываемым одобрением поддержал Галкин.

- Это многожанровые конкурсы, - продолжил мальчик. - Многожанровые - это значит жанр и их много.

- Я давно не видел таких интеллигентных рокеров, - поддержал разговор ведущий и решил научить парня парочке настоящих рокерских приемов.

А именно, что настоящие рокеры при беседе вальяжно разваливаются на диванах, сплевывают перед ответом и хамят. Он даже предложил юному певцу такую фразу при ответе на один из своих вопросов: «А какая вам разница, мажор?». Но парнишка не стал поддаваться на провокации и просто назвал комика по имени.

Школьник из Ростовской области удивил ведущего шоу «Лучше всех!» на Первом канале Максима Галкина.Фото: Личный архив героя публикации

Преподаватель по вокалу Андрея рассказала, что у мальчика сильная харизма, а занимается он обычно не по 45 минут как все, а по два часа. Причем рокерский репертуар - вкус того самого педагога.

Сюрпризом для школьника стало видеообращение, которое специально для него записал музыкант Валерий Кипелов - исполнитель этой песни. Он пожелал ему удачи. И сказал: «Надеюсь, когда нибудь мы споем ее вместе!»

После чего мальчуган исполнил ее на свой манер под звуки симфонических инструментов.

- Нет слов, Андрюш! - честно признался Галкин. - Это было очень классно и очень талантливо.

Зал аплодировал самородку из Ростовской области стоя. После чего он получил заслуженную медаль «Лучше всех!».

В Интернете зрители до сих пор пишут комментарии под его видео-выступлением. Вот только один из них: «Интеллигентный мальчик, голос хороший, пел с чувством, молодец!»

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