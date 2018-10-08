2018-10-08T12:04:30+03:00
Здоровье

Алкоголизм и наркомания: психолог проведет реабилитацию и поможет вернуться к жизни

В центре «Вершина-Ростов-на-Дону» помощь зависимым от алкоголя и наркотиков оказывают профессиональные психологи
Наталья Веснина
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Фото предоставлено клиникой «Вершина-Ростов-на-Дону»Фото предоставлено клиникой «Вершина-Ростов-на-Дону»
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В лечении любого вида зависимости, а тем более алкогольной или наркотической, без психологической и социальной помощи не обойтись. Терапия наркомании и алкогольной зависимости заключается не только в выведении токсических веществ из организма и восстановлении его важных функций. Работа психолога чрезвычайно важна для выздоровления и формирования у больного стойкого отказа от употребления алкоголя и наркотических средств. Наиболее эффективно она проводится в специализированных реабилитационных центрах.

Профессиональная психологическая помощь людям, зависящим от алкоголя или наркотиков, необходима на протяжении всего периода лечения - начиная с этапа осознания причины проблемы и до полной реабилитации.

Первой целью психолога является добровольный отказ больного от запрещенных веществ. Без этого прогресс невозможен. После этого специалисты проводят исследование эмоционально-личностной сферы зависимого человека.

- На основании заключения клинического психолога определяются психотерапевтические мишени и разрабатывается индивидуальный план реабилитации для каждого пациента, - рассказывает руководитель клиники «Вершина-Ростов-на-Дону» Александр Подситков. - Учитывая особенности личности, интеллектуальные расстройства, вид зависимости, психолог выстраивает доверительные отношения с зависимым на всех уровнях лечебной программы.

Лечение лиц, страдающих алкогольной зависимостью, имеет свои особенности. В отличие от наркозависимых, у таких людей ярко выражен механизм психологической защиты. Они не осознают своей болезни и связанных с нею патологических состояний. Поэтому при работе с алкозависимым пациентом на первоначальном этапе реабилитации много времени уделяется формированию адекватного представления о болезни. После преодоления защиты пациента последующее лечение проходит быстрее и достигается продолжительная ремиссия.

Фото предоставлено клиникой «Вершина-Ростов-на-Дону»

Фото предоставлено клиникой «Вершина-Ростов-на-Дону»

- С наркозависимыми людьми работа направлена на саморегуляцию, целеполагание и мотивацию, - говорит руководитель клиники «Вершина-Ростов-на-Дону» Александр Подситков, - то есть больше времени уделяется формированию трезвого образа жизни. Для больных наркоманией проще принять заболевание, но сложнее удержаться в трезвости из-за нарушений в эмоциональной сфере.

Работа с психологом позволяет пациентам разобраться с причинами употребления наркотиков или алкоголя, помогает осознать всю тяжесть последствий, учит эффективно использовать свое свободное время и при этом комфортно чувствовать себя в обществе.

Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов» под эгидой некоммерческого фонда «Здоровая Страна» оказывает услуги реабилитации лицам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью. Специалисты фонда разработали комплексную программу ТС «Вершина» для реабилитации этой категории больных. Данная программа достаточно успешно применяется в разных реабилитационных центрах России и за рубежом.

В ее основу легли такие эффективные методики, как «12 шагов» и «Дейтоп». В рамках первого метода больные учатся признавать свои ошибки, контролировать эмоции, брать на себя ответственность, работать в группе. Специалисты соответствующего профиля проживают вместе с реабилитируемыми и оказывают терапию непосредственно в социальной среде. В рамках программы «Дейтоп» зависимое поведение рассматривается как дисфункциональное, связанное со сбоем в жизненно важных функциях и в системе значимых отношений личности. В процессе реабилитации, при индивидуальной или групповой работе, применяются техники когнитивно-поведенческой психотерапии, гештальт-терапии.

Также в клинике проводят коррекцию межличностных отношений, семейную психотерапию. При этом участие родственников в программе психологической поддержки является благоприятным фактором.

Фото предоставлено клиникой «Вершина-Ростов-на-Дону»

Фото предоставлено клиникой «Вершина-Ростов-на-Дону»

- Инновационность нашего подхода к решению этой острой социальной проблемы выражается в комплексности, прозрачности деятельности, открытости и в отсутствии обвинительной позиции, - рассказывает руководитель клиники «Вершина-Ростов-на-Дону» Александр Подситков. - Мы стараемся добиться не только прекращения употребления алкоголя и наркотиков, но и социально адаптировать наших пациентов. Для нас важно, чтобы они пересмотрели свои жизненные ценности и изменили отношение к себе и окружающим.

Очень важную роль в социальной реабилитации пациентов играет трудотерапия. Такое вовлечение людей в общественно полезные работы мобилизует активность, внимание, а также создает позитивный эмоциональный фон и чувство удовлетворения. Различные элементы трудотерапии включены в ежедневное расписание клиники «Вершина-Ростов-на-Дону». В дальнейшем человек также получает возможность участвовать в трудовых мероприятиях вне реабилитационного центра.

На территории Ростовской области программа ТС «Вершина» реализовывается на протяжении трех лет. За это время услуги социальной реабилитации в клинике получили 209 человек, из которых более половины остаются трезвыми, вернулись в свои семьи, устроились на работу и стали полноправными членами нашего общества.

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