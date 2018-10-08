Компрессионное белье: не роскошь, а жизненная необходимость

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-08T12:08:01+03:00

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Варикоз… Профессиональное заболевание представителей «стоячих» и «сидячих» профессий. В группе риска учителя и продавцы, парикмахеры и хирурги, бухгалтеры и компьютерщики. Особо подвержены этой проблеме люди, часто и подолгу пользующиеся общественным транспортом.

Длительное пребывание в сидячем положении вызывает так называемый «синдром эконом-класса», при котором возникает венозный застой. Усугубляет ситуацию ношение обуви с высоким каблуком - постоянное напряжение мышц голени нарушает правильную циркуляцию крови. Не выносят наши ножки и резких двигательных рывков, особенно подъема тяжестей.

В результате мы имеем печальную статистику: с подобными проблемами сталкиваются каждый десятый мужчина и каждая третья женщина. Наиболее распространен варикоз среди людей в возрасте от 30 до 40 лет. Из всех пациентов 70% - это женщины. Каждая вторая дама в возрасте жалуется на тяжесть в ногах и небольшие отеки к вечеру. Но варикозом страдают и молодые! Двойному и даже тройному риску подвержены женщины с избыточной массой тела, а также принимающие оральные контрацептивы и страдающие эндокринными заболеваниями.

В отличие от общепринятого представления варикоз - это не просто «синячки» и вздувшиеся вены на ногах. Заболевание ведет к истончению сосудистых стенок и формированию узлов, что значительно ухудшает качество жизни человека. Закрывать глаза на очевидные признаки варикоза – большая медвежья услуга своему здоровью. Если проблемные вены явно заметны при визуальном осмотре, значит время, когда можно было обойтись профилактическими мерами, уже упущено.

А между тем предупредить заболевание не составляет особого труда. Для этого нужно только проконсультироваться у грамотного специалиста и следовать его рекомендациям. Получить консультацию по поводу заболевания вен нижних конечностей можно в специализированной клинике «Варикозанет», которая открылась в этом году в Ростове-на-Дону. Здесь можно пройти полную диагностику и необходимое лечение - при необходимости врачи проведут специализированную операцию. Но как понять, стоит ли бить тревогу, если очевидных признаков варикоза пока не наблюдается?

Фото предоставлено клиникой «Варикозанет»

- Основная группа риска – это те, кому предрасположенность к варикозу досталась по наследству, - говорит врач клиники «Варикозанет» хирург флеболог Михайлов Виктор Владимирович. - Примерно у 70% пациентов, страдающих этим заболеванием, аналогичные проблемы были у мамы или бабушки.

Поэтому, люди, у которых в семье есть такие истории, должны заниматься профилактикой варикоза, начиная с подросткового возраста. Существуют несложные рекомендации, при условии соблюдения которых проблема варикоза обойдет ваши ножки стороной. Забыть о тяжести в ногах и отеках – это ли не чудо?

- Тем людям, которые входят в группу риска по варикозу, мы рекомендуем в качестве профилактики ношение компрессионного белья – говорит врач клиники «Варикозанет» хирург флеболог Михайлов Виктор Владимирович – Лечебный эффект достигается тем, что при сдавливании расширенных венозных каналов компрессионным бельем повышается скорость кровотока по глубоким сосудам, а это ликвидирует застой крови. Важно понимать, что компрессионное белье не устраняет причины венозной недостаточности, поэтому оно не избавит от проблемы на той стадии, когда помочь может лишь хирургическое вмешательство.

Фото предоставлено клиникой «Варикозанет»

Кстати, компрессионные трикотажные изделия активно используются не только для профилактики, но и для лечения варикоза. В частности, ношение такого белья напрямую показано пациентам после операции на венах нижних конечностей. Какое компрессионное белье при варикозе лучше выбрать — чулки, колготы, гетры или что-то другое – вопрос, который поможет решить грамотный доктор. По силе давления изделия подразделяются на несколько категорий, рекомендованных для различных стадий заболевания. Кроме того, важно верно определить размер и правильно надевать компрессионное белье.

Носить его нужно осторожно, следуя наставлениям специалиста, так как существуют определенные противопоказания. Кроме того, белье не предназначено для круглосуточного использования – все тонкости объяснит лечащий доктор. Консультацию специалиста-флеболога вы можете получить, обратившись в клинику «Варикозанет».

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 55

Тел. (863) 322-61-20

www.varikozanetrostov.ru

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