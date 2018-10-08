Шахты названы самым бедным городом России

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-08T16:20:32+03:00

Бедность, вроде как, пороком не считается... Но зарабатывать всем хочется, конечно, намного больше. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В рейтинге по уровню зарплат этот третий по численности населения город Ростовской области занял последнее, 100-е, место, а Таганрог — 87-е

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Сразу два города из донского региона оказались в аутсайдерах среди ста крупнейших населенных пунктов РФ. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами РИА «Рейтинг».

Причем, один из них, Шахты, занимающий третье место в Ростовской области по численности населения (229,3 тысячи человек), и вовсе размещен только на последней, то есть 100-й, строчке списка, а другой — Таганрог (второй по населению в регионе, 233,8 тысячи человек) - расположился на 87-й позиции.

Расчет, поясняют составители, производился на основании соотношения средней зарплаты и стоимости потребительского набора (иначе говоря, перечня самых необходимых продуктов питания плюс обязательных непродовольственных товаров и услуг. - см. таблицу).

Этих продуктов, по расчетам, должно хватать человеку на нормальное питание на год. Таблица: правительство РО.

Так вот, в Шахтах это соотношение оказалось худшим в стране — коэффициент составил 1,32, в Таганроге — 1,64. Для сравнения: разница этого показателя с самыми зажиточными городами страны составила 2,7 раза.

А лидер рейтинга — Южно-Сахалинск: там на среднемесячную чистую зарплату в 81,7 тысячи рублей можно приобрести 3,58 фиксированных наборов товаров и услуг. И количественное выражение зарплаты, кстати, не означает автоматическое попадание в топ-10 списка. В Салехарде, например, получают в среднем больше, чем в Южно-Сахалинске, 90,54 тысячи рублей, но соотношение хуже — 3,55.

Далее следуют Сургут (72,26 тыс.руб.; соотношение — 3,2), Ханты-Мансийск (66,55 тыс.руб.; 3,09), Москва (71,77 тыс. руб., 2,97), Магадан (75,6 тыс. руб.; 2,82), Нижневартовск (62,32 тыс. руб.; 2,75), Тюмень (51,56 тыс. руб.; 2,72), Мурманск (58,38 тыс. руб.; 2,61) и Ангарск (42,27 тыс. руб.; 2,55).

Эксперты отмечают, что в городах-миллионниках в целом все вполне неплохо: хорошо зарабатывают люди в Санкт-Петербурге (коэффициент 2,44), Красноярске (2,4), Казани (2,28), Екатеринбурге (2,25), Уфе (2,21), Челябинске (2,16) и Омске (2,16).

Ростов-на-Дону в рейтинге занял место в серединке — 44-е. Это означает, что, при средней зарплате в столице Южного федерального округа в 36,59 тысячи рублей, ее соотношение с потребительским набором составляет 2,04.

Это — вторая строчка среди региональных центров в ЮФО после Краснодара (35-е место в федеральном рейтинге, 39,08 тысячи рублей средняя зарплата и 2,14 соответственно). Похуже, чем в Ростове, дела обстоят в Астрахани (53-е, 33,73 тыс. руб. и 1,94), Волгограде (59-е, 31,23 тыс. руб. и 1,91), Майкопе (93-е, 26,12 тыс. руб. и 1,53), Элисте (95-е, 25,14 тыс. руб. и 1,52).