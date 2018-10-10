Роковое испытание славой: Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева прокомментировала уличные бои футболистов Мамаева и Кокорина

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-10T14:22:18+03:00

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Кадры, на которых футболисты сборной России устроили бои без правил, облетели весь Интернет. Свою мнение по этому вопросу высказала и самый красивый посол за всю историю Чемпионата мира Виктория Лопырева. Пост, в котором она говорит, что виновные должны получить заслуженное наказание, красавица из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм. Надо сказать, что Виктория отлично разбирается в футболе не только потому, что ее экс-супруг - футболист Федор Смолов, в свое время она вела передачу о футболе на одном из каналов, а также посетила все ключевые матчи мундиаля.

lopyrevavika Я не могу поверить, что до конца ЧМ 2018 меньше недели !

- Мы часто говорим про наследие Чемпионата мира, но наследие Мундиаля не только отели и стадионы, это прежде всего люди и их эмоции, - пишет Лопырева. - Чемпионат позволил нам вернуть доверие к российскому футболу, посещаемость игр национального первенства существенно выросла, а многие игроки стали настоящими героями. Так важно максимально использовать этот эффект для развития и продвижения нашего футбола. Я доподлинно не знаю, из-за чего возникли конфликты с участием Кокорина и Мамаева, но очевидно, что они отрицательно скажутся на имидже отечественного футбола.

Далее красавица приводит цитату из книги Льва Яшина «Записки вратаря».

- Футбол так устроен, что ставит своих избранников в исключительное положение: их портреты не сходят со страниц газет, о них пишут хвалебные оды. И это испытание славой иногда оказывается роковым: человек начинает быть снисходителен к своим слабостям и гибнет как спортсмен, - говорится в ней.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАСС

Виктория призналась, что посмотрела нынешние видеозаписи с участием скандальных футболистов.

- Я считаю, что больше тут нечего комментировать, - резюмировала она. - Закон для всех один и виновные должны получить заслуженное наказание в соответствии с законом. Уверена, что компетентные органы проведут беспристрастное расследование, а сам инцидент не повлияет на поддержку настоящих профессионалов, которые посвящают всю свою жизнь футболу, проводя свободное время на тренировках.

К слову, пост красавицы собрал десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. В числе них: «Понятно ,что перегнули палку, но жалко ребят», «Да, неприятная история! Ведь столько хороших футболистов!» и «Воспитание, спорт, уважение, где? Трое детей, надо думать головой, напоролся и кулаками махать! Вот друзьям теперь урок будет!».

lopyrevavika Team Russia

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