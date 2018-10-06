СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-06T11:16:23+03:00

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Футбольный матч «Ростов - Оренбург» 6 октября 2018: как поедет транспорт и где ограничат движение. Как рассказали в администрации города, начало матча запланировано на 16:30. Известно, что входные ворота на стадион «Ростов-Арена» открываются за три часа до начала спортивного поединка. Зрителей просят приехать заранее, чтобы избежать очередей.

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

ГДЕ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

Автомобилистам стоит учесть, что с 12:30 до 20:30 будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге западного пешеходно-транспортного проезда стадиона. А с 14:30 до 20:30 по съезду с Южного подъезда к городу Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная (съезд к ул. Пойменная, 1). Также с 18:30 до 20:30 будет ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге Магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная.

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

КАК ПРОЙТИ ПЕШКОМ

Фанатам напоминают, что добраться до стадиона «Ростов Арена» будет можно пешком, на личном транспорте, на регулярных городских маршрутах и такси. В частности, движение пешеходов возможно по тротуарам по улице Левобережной, западному и восточному тротуарам Ворошиловского моста. Из центральной части города - пройдя по тротуарной части Ворошиловского моста и далее по Левобережному парку, улице Левобережная, либо по западному пешеходному бульвару, в том числе через подземный пешеходный переход.

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

КАК ДОЕХАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Доехать до стадионам можно и с помощью привычных автобусов и маршруток. Он идут до остановки торгового центра, что на выезде из города. В частности, речь идет об автобусах № 75 и 39, курсирующих от Центрального рынка. И маршрутках № 49 - она отправляется с Каменки, № 77 - с улицы Орбитальной и № 92 - с улицы Орской. А чтобы болельщикам уехать после матча, с 18:30 до 20:30 от стадиона можно уехать на спецавтобусах. Маршрут S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького. Маршрут S2 - от восточного проезда стадиона в центр города до площади Октябрьской с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова. Интервал отправления - каждые одна-две минуты.

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

КАК ДОБРАТЬСЯ И УЕХАТЬ ПОСЛЕ МАТЧА НА МАШИНЕ

Тем же, кто планирует посетить матч на своем авто, сообщают, что въезд на парковки P0, P3, P4, P15, VIP2 возможен только при наличии соответствующего пропуска. А для зрителей, не имеющих пропусков на машину, предлагается воспользоваться парковками P9 и P10. Уже после завершения матча выезд с парковок P9 и P15 возможен как в восточном направлении - в сторону города Аксай через южный подъезд к стадиону, так и в западном направлении (к Ворошиловскому мосту). Выезд с парковок P0, P3 и Р10 в северо-западной части «Ростов Арена» после завершения матча будет регулироваться сотрудниками ГИБДД. А выезд с парковок VIP2 и P4 в юго-западной части «Ростов Арена» организуется по направлению движения на запад, к транспортной развязке на южном подъезде к городу Ростову-на-Дону.

Кроме того, в центре и левобережной частях города будут работать эвакуаторы.