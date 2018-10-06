2018-10-06T20:00:29+03:00
Общество

Фестиваль Росгвардии «Безопасный город, безопасный Дон» в Ростове-на-Дону 6 октября 2018: выступления спецназа, концерт военного оркестра и настоящая солдатская каша

Тысячи горожан посетили выставки, игровые и развлекательные площадки фестиваля Росгвардии «Безопасный город, безопасный Дон» в Ростове-на-Дону 6 октября 2018
Ольга КУБЫШЕВА
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В течение всего дня гостей ждали показательные выступления спецназа, концерт военного оркестра и творческих коллективов. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.В течение всего дня гостей ждали показательные выступления спецназа, концерт военного оркестра и творческих коллективов. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.
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Фестиваль Росгвардии «Безопасный город, безопасный Дон» в Ростове-на-Дону 6 октября 2018: выступления спецназа, концерт военного оркестра и настоящая солдатская каша. В эту субботу для ростовчан и гостей города устроили настоящий военный праздник. Он проходил с 11:00 на стадионе «Динамо».

Фестиваль Росгвардии «Безопасный город, безопасный Дон» прошел в Ростове-на-Дону. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.

Фестиваль Росгвардии «Безопасный город, безопасный Дон» прошел в Ростове-на-Дону. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.

- В наши дни спорт играет значительную роль как в деятельности Росгвардии, так и всех правоохранительных органов, спасательных служб, - рассказал во время открытия первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. - Без соответствующей физической подготовки, без должной закалки сотрудников и военнослужащих, без взаимовыручки и поддержки со стороны общества, умения оперативно принимать нужные решения - немыслимо качественное выполнение целого ряда задач, которые стоят перед нами.

В течение всего дня гостей ждали показательные выступления спецназа, концерт военного оркестра и творческих коллективов Ростовской области. Желающие посетили выставку военной техники, сдавали нормативы ГТО, пробовали настоящую солдатскую кашу и запивали ее горячим чаем.

А для самых юных гостей праздника организовали конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия». Всех участников этого творческого состязания ждали памятные сувениры и подарки.

Военный праздник посетили тысячи горожан. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.

Военный праздник посетили тысячи горожан. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.

Там же работали консультационные пункты, где можно было узнать ответы на вопросы о поступлении на военную службу по контракту, получить необходимую информацию по вопросам лицензирования и хранения оружия, а также узнать о современных технических средствах охраны квартир и частных домовладений.

В числе прочих почетными гостями фестиваля стали двукратный Олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев и многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун.

На празднике былона что посмотреть. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.

На празднике былона что посмотреть. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардия.

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