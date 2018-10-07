Обзор матча «Ростов» - «Оренбург» 6 октября 2018 — 0:1. Счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-07T09:30:34+03:00

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Обзор матча «Ростов» - «Оренбург» 6 октября 2018 - счет 0:1 в пользу гостей.

Ростовчане могли пропустить уже на 14-й секунде (!) поединка: после стартового свистка и розыгрыша в центре поля оренбуржцы рванули к воротам Ильи Абаева и успели сделать удар, после которого мяч отрикошетил в створ — и только чудо, а точнее, штанга, спасла «желто-синих» от быстрого гола.

Хозяева ответили контратаками, однако успеха не добились, и игра сбавила темп, переместившись к центру. И — подопечные Валерия Карпина потеряли на какой-то момент бдительность, а «Оренбург» воспользовался шансом: Сергей Терехов выиграл верховую борьбу и головой пробил точно в угол - 0:1.

«Ростов» атаковал, старался — и в первом тайме, и во втором. Иногда футболисты откровенно спешили то сделать пас на партнера, выскочившего на удобную позицию, то били — выше, мимо, но не в цель... Словом, ничего путного из этого не вышло.

Дважды или трижды мяч чудом, надо признать, не залетел в ворота «Оренбурга», однако этого так и не случилось: даже добавленные пять минут после завершения основного времени матча, которые ростовчане провели в атаке не принесли результата.

- К сожалению, не удалось начало матча — начинаем что-то выдумывать в защите, привезли сами себе два момента — в штангу на первой минуте и гол, - прокомментировал итог встречи главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. - После этого гола претензий к команде быть не может: игроки сделали все, что смогли, но не удалось забить.

Статистика игры. Фото: скрин с видео телеканала "Матч Премьер".

ТАБЛО "КП"

10-й тур РПЛ

«Ростов» — «Оренбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Терехов, 11

Предупреждения: Паршивлюк, 37, Гацкан, 90, – Андреев, 23, Афонин, 54, Мишкич, 83, Сутормин, 90, Ойеволе, 90, Чуканов, 90

СОСТАВЫ:

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 67), Гулиев (Юсупов, 87), Скопинцев, Кьяртанссон (Шомуродов, 58)

Запасные: Песьяков, Логашов, Щадин, Майер, Салетрос, Хаджикадунич,

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Афонин, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 84), Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70)

Запасные: Довбня, Руденко, Шахов, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Галаджан

Главный судья: Михаил Вилков

6 октября, «Ростов Арена», 25147 зрителей.