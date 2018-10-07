Обзор матча «Ростов» - «Оренбург» 6 октября 2018 — 0:1. Счет, голы, статистика игроков
Обзор матча «Ростов» - «Оренбург» 6 октября 2018 - счет 0:1 в пользу гостей.
Ростовчане могли пропустить уже на 14-й секунде (!) поединка: после стартового свистка и розыгрыша в центре поля оренбуржцы рванули к воротам Ильи Абаева и успели сделать удар, после которого мяч отрикошетил в створ — и только чудо, а точнее, штанга, спасла «желто-синих» от быстрого гола.
Хозяева ответили контратаками, однако успеха не добились, и игра сбавила темп, переместившись к центру. И — подопечные Валерия Карпина потеряли на какой-то момент бдительность, а «Оренбург» воспользовался шансом: Сергей Терехов выиграл верховую борьбу и головой пробил точно в угол - 0:1.
«Ростов» атаковал, старался — и в первом тайме, и во втором. Иногда футболисты откровенно спешили то сделать пас на партнера, выскочившего на удобную позицию, то били — выше, мимо, но не в цель... Словом, ничего путного из этого не вышло.
Дважды или трижды мяч чудом, надо признать, не залетел в ворота «Оренбурга», однако этого так и не случилось: даже добавленные пять минут после завершения основного времени матча, которые ростовчане провели в атаке не принесли результата.
- К сожалению, не удалось начало матча — начинаем что-то выдумывать в защите, привезли сами себе два момента — в штангу на первой минуте и гол, - прокомментировал итог встречи главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. - После этого гола претензий к команде быть не может: игроки сделали все, что смогли, но не удалось забить.
Статистика игры. Фото: скрин с видео телеканала "Матч Премьер".
ТАБЛО "КП"
10-й тур РПЛ
«Ростов» — «Оренбург» — 0:1 (0:1)
Гол: Терехов, 11
Предупреждения: Паршивлюк, 37, Гацкан, 90, – Андреев, 23, Афонин, 54, Мишкич, 83, Сутормин, 90, Ойеволе, 90, Чуканов, 90
СОСТАВЫ:
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 67), Гулиев (Юсупов, 87), Скопинцев, Кьяртанссон (Шомуродов, 58)
Запасные: Песьяков, Логашов, Щадин, Майер, Салетрос, Хаджикадунич,
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Афонин, Сутормин, Мишкич (Чиркин, 84), Козлов (Чуканов, 90), Деспотович (Попович, 70)
Запасные: Довбня, Руденко, Шахов, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Галаджан
Главный судья: Михаил Вилков
6 октября, «Ростов Арена», 25147 зрителей.