Хабиб проиграл амурный бой: Нурмагомедова уличили во флирте с ростовчанкой

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-09T15:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданные подробности личной жизни чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова всплыли в Ростове-на-Дону. Якобы в 2017 году спортсмен флиртовал с местной жительницей - 20-летней красавицей Анастасией Грес, - и это при наличии жены и ребенка. Переписку между бойцом и девушкой годичной давности опубликовали в городском паблике. Спортсмен, якобы, хвалит фотографию ростовчанки в купальнике и просит ее прислать еще снимков. Та в ответ напоминает Хабибу, что он женат.

Скрин переписки Анастасии и Хабиба из группы ВК "Ростов Главный".

Поклонники бойца UFC тут же назвали переписку фейком, но в паблике "Ростов Главный", обнародовавшем сообщения, уверяют, что она настоящая. Кроме того, администраторы сообщества сделали интервью с Анастасией. Скупо отвечая на вопросы, девушка заявила, что ей все равно, она не собирается никому ничего доказывать и требует, чтобы от нее отстали.

- Вы бы тогда согласились продолжить общение, если бы знали, кем станет Хабиб?

- Нет.

- Почему?

- Он мне не интересен, как внешне, так и душевно. Мы абсолютно разные люди, религия ислам мне не близка и многое другое.

anastasiya.gres Анастасия Грес

Ростовская красавица рассказала, что в тот момент даже не верила, что это настоящая страница Нурмагомедова. Эта переписка была сохранена в общем чате, который девушка организовала со своими друзьями.

- Посмеялись с шуточки, что я отшила Хабу, а он кинул меня в "черный список", - резюмировала Анастасия.

anastasiya.gres Приучила организм потреблять около двух литров воды в день, теперь везде с бутылкой

Сейчас же кто-то из имевших доступ к общему чату обнародовал старые сообщения, и вокруг известного бойца снова вспыхнул скандал. Анастасия жалуется, что ее засыпали угрозами в духе: "Тебя найдут". Сам спортсмен пока не прокомментировал данную ситуацию, но в социальных сетях уже появились мемы и комиксы про его отношения с ростовчанкой.

Интернет-мем из группы ВК "Подвал Дагестана".

По еще одной версии, которая гуляет по Интернету, переписка реальная, но ее автором является не Хабиб, а кто-то из его родственников или друзей, писавший с его аккаунта. Якобы в этом признался двоюродный брат чемпиона - Абубакар Нурмагомедов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как могут наказать Хабиба Нурмагомедова за драку после боя с Макгрегором

Вот самые вероятные варианты:

Первый. Хабиб Нурмагомедов за то, что покинул клетку (а это уже само по себе нарушение) и напал на друга Макгрегора Дэниса Диллона, как минимум, должен быть оштрафован на часть гонорара за победу. Макгрегору, кстати, призовые уже отдали, а Нурмагомедову - нет. (подробности)

РАНЕЕ

Нурмагомедов: Конор предлагал 10 тысяч долларов за мои «грязные» фото

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его соперник Конор Макгрегор был готов заплатить 10 тысяч долларов за компромат на него.

— Несколько дней назад мой хороший друг рассказал мне интересную историю. Его знакомый показал ему скриншоты переписки с Макгрегором. Оказалось, что он ищет любую информацию, которая могла бы опорочить мою честь. Он был готов выложить 10 тысяч долларов за «грязные» фотографии или плохую историю обо мне. (подробности)

МНЕНИЕ

Нурмагомедов против Макгрегора: странный бой чужого против чужого

Наш обозреватель Александр Коц рассуждает, почему шоумен Макгрегор оказался россиянам ближе, чем патриархально правильный, но немного далекий Хабиб. (подробности)