«Твоему сыну деньги не нужны?»: В Ростове-на-Дону мужчина на тонированной иномарке пытался подманить школьника пачкой купюр

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-09T15:46:44+03:00

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Родители ростовских школьников не на шутку напуганы страшилками на тему воровства детей. Так недавно по городу ходил слух по поводу женщины, которая пыталась заманивать школьников в машину: перед этим она просила ребят сфотографировать ее на фоне кустов. А после - школьники, якобы и вовсе пропадали. Однако позже оказалось, что этот феейк гуляет по родительским чатам всей страны.

И вот новый инцидент. На этот раз реальный. Он произошел во вторник, 9 октября, около двух часов дня возле школы № 71 в Ростове-на-Дону, что на улице Таганрогской. О нем в «Комсомолку» сообщила одна из мам, чей ребенок там учится.

- Сейчас возле нашей школы стоит черный тонированный «Рено», - рассказала она «КП-Ростов». - Десятилетнего сына встречал мой муж из школы. Ребенок прошел чуть вперед, а из машины вышел мужчина. Он подошел к мальчику и показал пачку денег со словами: «Малой, деньги нужны?». Сын отошел от него в сторону, а муж поспешил к ним. Спросил: «Что хотят от ребенка?» В ответ он услышал: «Ничего. Что твоему сыну деньги не нужны? Я тут просто, деньги детям предлагаю...»

По словам женщины, неизвестный замялся и пошел к машине.

- Я в шоке, это возле нашей школы! Родители будьте бдительны! - предупредила она мам одноклассников своего ребенка.

На всякий случай, неравнодушные родители записали номер иномарки. В итоге, на место вызвали сотрудников полиции. Сейчас они разбираются в обстоятельствах этого дела. Официальный комментарий для СМИ там пообещали дать позже, как только станут известны подробности.

Мамочки говорят, что стражи порядка подоспели вовремя. Машина все еще стояла у школы. Теперь, как уверяют родители, четверым мужчинам предстоит объяснить полицейским - за что они предлагали детям деньги.

К слову, говорят что это не первый случай, когда на Военведе странные взрослые пытаются пообщаться с детьми. Один из таких случаев произошел тоже возле школы, у воинской части. Две женщины просили детей перевести их через дорогу, поближе к огромным кустам-зарослям. Но девятилетние девочки отказалась. Может, родители и преувеличивают. Но ростовские мамочки уверены: все эти случаи - лишний повод поговорить с детьми и рассказать им о правилах поведения с чужими.

На месте уже работает полиция.Фото: личный архив читательницы.

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- Мы в отряде «Лиза Алерт» регулярно сталкиваемся с этими историями, потому что перепуганные родители начинают звонить нам, и поневоле их коллекционируем, - говорят волонтеры. - Как правило, эти фейки распространяются через мессенджеры и по родительским чатам, но в особо громких случаях их рассылают даже администрации школ и местные департаменты образования, а сердобольные граждане вешают объявления в соцсетях и распечатывают, чтобы размещать по району. Так и кочуют эти сообщения, пересылаемые неравнодушными людьми, из чата в чат, из города в город, из региона в регион. И обычно на волне общей паники никто не пытается определить, насколько достоверна распространяемая информация.

Кроме того, волонтеры рассказали, как распознать фейк. (подробности)

ЦИТАТА В ТЕМУ

"Необходим диалог с детьми!"

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова:

- В родительских чатах нередко появляются сообщения, что детям под видом конфет предлагают наркотики. Какая работа ведется, чтобы профилактировать это явление в школьной среде?

- Да, мы тоже получаем ее из интернет-чатов. При этом каждое сообщение отрабатывается еще и сотрудниками органов внутренних дел. Но хочу сказать, что такие факты по Ростову-на-Дону не установлены. Зачастую такая информация распространяется, чтобы ввести родителей в панику. Она передается, приукрашивается. Но необходим диалог с детьми - как нужно вести себя в таких случаях, в том числе принимать ли подарки от незнакомых людей, конфеты, жвачки. Мы в школах его ведем. (подробности)