«Твоему сыну деньги не нужны?»: В Ростове-на-Дону мужчина на тонированной иномарке пытался подманить школьника пачкой купюр
Родители ростовских школьников не на шутку напуганы страшилками на тему воровства детей. Так недавно по городу ходил слух по поводу женщины, которая пыталась заманивать школьников в машину: перед этим она просила ребят сфотографировать ее на фоне кустов. А после - школьники, якобы и вовсе пропадали. Однако позже оказалось, что этот феейк гуляет по родительским чатам всей страны.
И вот новый инцидент. На этот раз реальный. Он произошел во вторник, 9 октября, около двух часов дня возле школы № 71 в Ростове-на-Дону, что на улице Таганрогской. О нем в «Комсомолку» сообщила одна из мам, чей ребенок там учится.
- Сейчас возле нашей школы стоит черный тонированный «Рено», - рассказала она «КП-Ростов». - Десятилетнего сына встречал мой муж из школы. Ребенок прошел чуть вперед, а из машины вышел мужчина. Он подошел к мальчику и показал пачку денег со словами: «Малой, деньги нужны?». Сын отошел от него в сторону, а муж поспешил к ним. Спросил: «Что хотят от ребенка?» В ответ он услышал: «Ничего. Что твоему сыну деньги не нужны? Я тут просто, деньги детям предлагаю...»
По словам женщины, неизвестный замялся и пошел к машине.
- Я в шоке, это возле нашей школы! Родители будьте бдительны! - предупредила она мам одноклассников своего ребенка.
На всякий случай, неравнодушные родители записали номер иномарки. В итоге, на место вызвали сотрудников полиции. Сейчас они разбираются в обстоятельствах этого дела. Официальный комментарий для СМИ там пообещали дать позже, как только станут известны подробности.
Мамочки говорят, что стражи порядка подоспели вовремя. Машина все еще стояла у школы. Теперь, как уверяют родители, четверым мужчинам предстоит объяснить полицейским - за что они предлагали детям деньги.
К слову, говорят что это не первый случай, когда на Военведе странные взрослые пытаются пообщаться с детьми. Один из таких случаев произошел тоже возле школы, у воинской части. Две женщины просили детей перевести их через дорогу, поближе к огромным кустам-зарослям. Но девятилетние девочки отказалась. Может, родители и преувеличивают. Но ростовские мамочки уверены: все эти случаи - лишний повод поговорить с детьми и рассказать им о правилах поведения с чужими.
На месте уже работает полиция.Фото: личный архив читательницы.
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- Мы в отряде «Лиза Алерт» регулярно сталкиваемся с этими историями, потому что перепуганные родители начинают звонить нам, и поневоле их коллекционируем, - говорят волонтеры. - Как правило, эти фейки распространяются через мессенджеры и по родительским чатам, но в особо громких случаях их рассылают даже администрации школ и местные департаменты образования, а сердобольные граждане вешают объявления в соцсетях и распечатывают, чтобы размещать по району. Так и кочуют эти сообщения, пересылаемые неравнодушными людьми, из чата в чат, из города в город, из региона в регион. И обычно на волне общей паники никто не пытается определить, насколько достоверна распространяемая информация.
Кроме того, волонтеры рассказали, как распознать фейк. (подробности)
ЦИТАТА В ТЕМУ
"Необходим диалог с детьми!"
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Елена Кожухова:
- В родительских чатах нередко появляются сообщения, что детям под видом конфет предлагают наркотики. Какая работа ведется, чтобы профилактировать это явление в школьной среде?
- Да, мы тоже получаем ее из интернет-чатов. При этом каждое сообщение отрабатывается еще и сотрудниками органов внутренних дел. Но хочу сказать, что такие факты по Ростову-на-Дону не установлены. Зачастую такая информация распространяется, чтобы ввести родителей в панику. Она передается, приукрашивается. Но необходим диалог с детьми - как нужно вести себя в таких случаях, в том числе принимать ли подарки от незнакомых людей, конфеты, жвачки. Мы в школах его ведем. (подробности)