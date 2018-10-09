«Уже и стена рухнула!»: в Новочеркасске дом, который осыпается на глазах, 14 лет не могут признать аварийным

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-09T16:41:40+03:00

88-летняя пенсионерка, живущая в нем, с ужасом ждет зимы [фото, видео]

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В редакцию "Комсомольской правды" наши читатели прислали фото и видео дома, который практически рушится на глазах. Действие происходит в городе Новочеркасске Ростовской области, на улице Орджоникидзе, 15.

На стенах уже пошли трещины.Фото: личный архив читательницы.

Оказалось, что живет в нем 88-летняя пенсионерка. Ко всему прочему бабушка еще и инвалид второй группы. Но условия, в которых она проживает, просто наводят ужас.

- Вот уже 14 лет она добивается ремонта или признания дома аварийным, - пишут наши читатели. - Администрация отписывается, но ничего не предпринимает. В конце лета треснула, а после и рухнула стена. Кроме того, из дома потихоньку вываливается кирпичная кладка. Бабушка сидит в теплых вещах и ботинках, так как температура воздуха в доме такая же как на улице. Хорошо, что на дворе пока плюсовая температура. Но это же ненадолго! Ведь впереди зима. И тогда одними вязанными носочками не отделаешься.

Холодов новочеркасская пенсионерка, также как и жильцы этого дома, ждут с ужасом.

Дом вот уже много лет не могут признать аварийным.Фото: личный архив читательницы.

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Как доказать чиновникам, что в доме нельзя жить?Фото: личный архив читательницы.

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Кладка уже рассыпается на глазах.Фото: личный архив читательницы.

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