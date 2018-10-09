2018-10-09T16:41:40+03:00
Общество

«Уже и стена рухнула!»: в Новочеркасске дом, который осыпается на глазах, 14 лет не могут признать аварийным

88-летняя пенсионерка, живущая в нем, с ужасом ждет зимы [фото, видео]
Ольга ГОПАЛО
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88-летняя пенсионерка с ужасом ждет зимы.88-летняя пенсионерка с ужасом ждет зимы.Фото: личный архив читательницы.
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В редакцию "Комсомольской правды" наши читатели прислали фото и видео дома, который практически рушится на глазах. Действие происходит в городе Новочеркасске Ростовской области, на улице Орджоникидзе, 15.

На стенах уже пошли трещины. Фото: личный архив читательницы.

На стенах уже пошли трещины.Фото: личный архив читательницы.

Оказалось, что живет в нем 88-летняя пенсионерка. Ко всему прочему бабушка еще и инвалид второй группы. Но условия, в которых она проживает, просто наводят ужас.

- Вот уже 14 лет она добивается ремонта или признания дома аварийным, - пишут наши читатели. - Администрация отписывается, но ничего не предпринимает. В конце лета треснула, а после и рухнула стена. Кроме того, из дома потихоньку вываливается кирпичная кладка. Бабушка сидит в теплых вещах и ботинках, так как температура воздуха в доме такая же как на улице. Хорошо, что на дворе пока плюсовая температура. Но это же ненадолго! Ведь впереди зима. И тогда одними вязанными носочками не отделаешься.

Холодов новочеркасская пенсионерка, также как и жильцы этого дома, ждут с ужасом.

Дом вот уже много лет не могут признать аварийным. Фото: личный архив читательницы.

Дом вот уже много лет не могут признать аварийным.Фото: личный архив читательницы.

Вы также можете сообщить о своей проблеме в рубрику газеты "Добро пожаловаться!". Темы - самые разные: будь-то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности.

Как доказать чиновникам, что в доме нельзя жить? Фото: личный архив читательницы.

Как доказать чиновникам, что в доме нельзя жить?Фото: личный архив читательницы.

Пишите "и не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать мир лучше!

Кладка уже рассыпается на глазах. Фото: личный архив читательницы.

Кладка уже рассыпается на глазах.Фото: личный архив читательницы.

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.

Такой вот дом в городе Новочеркасске.

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