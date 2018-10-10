В Ростове-на-Дону молодые люди во время конфликта с полицейскими порвали им форму и повредили служебную машину

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-10T16:25:58+03:00

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Утром 10 октября в переулке Братский группа молодых людей (три девушки и три парня) устроила скандал с прыжками на служебной машине ДПС. Как рассказали в социальных сетях, все началось с замечания. Веселая и пьяная (вроде бы) компания шла по переулку настолько шумно, что автоинспекторы попросили не буянить, в отместку те стали хамить.

Пока стражи порядка пытались задержать парней, одна из девушек ухитрилась залезть на служебную машину, походить и попрыгать по ней, а потом категорически отказывалась слазить. Несмотря на активное нежелание компании оказаться в полиции и попытки сбежать, они туда все-таки были доставлены в полном составе.

- В 9:40 в переулке Братский произошел конфликт между сотрудниками полиции и проходящей мимо компании, в ходе которого один из молодых людей повредил форменную одежду, а также нанес удары по служебному автомобилю, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Сейчас участники задержаны. Все шестеро в полиции.

Грозит хулиганам уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. В городском паблике, где появилось видео конфликта, комментарии не заставили себя ждать, большинство согласны с тем, что за такое неподобающее поведение надо наказать молодых людей, чтобы другие сто раз подумали.

- Вирус Кокорина-Мамаева слабо изучен наукой, практически неизлечим,только в топку, - высказал свое мнение один из участников дисскусии.

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