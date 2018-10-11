2018-10-11T11:04:49+03:00
Звезды

Актер Эрик Робертс заявил, что готов получить российское гражданство

Новый паспорт звезда Голливуда обязательно покажет президенту Трампу
Илья БОГОМОЛОВ
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Эрик Робертс на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Фото из группы ВК "BRIDGE of ARTS | Фестиваль мотивационного кино".Эрик Робертс на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. Фото из группы ВК "BRIDGE of ARTS | Фестиваль мотивационного кино".
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Американский актер Эрик Робертс (брат Джулии Робертс), приехав на кинофестиваль в Ростов-на-Дону, признался, что не отказался бы от российского гражданства. На пресс-конференции 10 октября журналисты спросили звезду 90-ых, не хочет ли он оформить двойное гражданство, как это сделали многие его коллеги по цеху - Жерар Депардье, Стивен Сигал, Кэри-Хироюки Тагава, например. Господин Робертс отозвался об этой идее положительно и припомнил президента США.

- Когда Дональд Трамп пригласит меня в Белый дом, я покажу ему российский паспорт, — улыбнулся актер.

Напомним, Эрик начал сниматься еще в 70-х годах, на его счету более 400 картин. Среди них сериалы "Закон и порядок", "Секс в большом городе", "Форс-мажоры", блокбастеры "Темный рыцарь" и "Неудержимые". Летом 1981 года он попал в автокатастрофу и две недели лежал в коме. Врачи предрекали ему паралич конечностей, но Эрик поставил себе задачу вернуть подвижность и, пережив несколько мучительных операций, снова попал на экраны.

С русским кинематографом Робертс тоже знаком. Актер снимался в двух картинах Андрея Кончаловского. За одну из них ("Поезд-беглец", 1985 год) он даже был номинирован на "Оскар".

Добавим, что на кинофестивале в Ростове актер работает в качестве члена жюри.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Нахапетов заставил Эрика Робертса вкалывать на сорокаградусной жаре

В одной из серий "Русские в городе ангелов" партнером Нахапетова выступил Эрик Робертс. Он изобразил психически неуравновешенного типа, который работает "койотом" - помогает людям нелегально перебраться из Мексики в Штаты. Однажды его клиенткой становится россиянка, вместе с дочкой вздумавшая уехать в Америку. (подробности)

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