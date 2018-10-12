В Ростове-на-Дону молодые люди, возвращаясь из ночного клуба, напали на полицейских и повредили служебное авто

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-12T16:42:53+03:00

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Региональный следком квалифицировал потасовку, которая произошла в центре Ростова-на-Дону. В отношении компании молодых людей (двое парней и три девушки), спровоцировавших драку с полицейскими, возбудили уголовное дело. Их подозревают в применении насилия в отношения представителей власти.

- По версии следствия, 10 октября молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет подошли к двум инспекторам ДПС, находившимся при исполнении служебных обязанностей, после чего стали оскорблять их словами грубой нецензурной брани и нанесли телесные повреждения, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Как стало известно «Комсомолке» из неофициальных источников, молодые люди возвращались из ночного клуба. В переулке Братский они увидели сотрудников ДПС (те проверяли информацию местного жителя о пьяном водителе и искали машину, подходящую под описание). Конфликт начался со словесной перепалки якобы из-за того, что автоинспекторы, которые сидели в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности. Во всяком случае так заявили ныне уже подозреваемые.

Нападение на полицейских в Ростове.

Правоохранители, вызвав поддержку, попытались усадить в свою машину самого агрессивного из компании, чем вызвали несогласие со стороны его знакомых. Парни и девушки решили отбить друга, в результате и началась потасовка, во время которой сорвали фуражку и порвали форму инспекторов ДПС.

Пока стражи порядка пытались задержать хулиганов, одна из девушек ухитрилась залезть на служебную машину, походить и попрыгать по ней, а потом категорически отказывалась слазить. Несмотря на активное нежелание компании оказаться в полиции и попытки сбежать, они туда все-таки были доставлены в полном составе (вовремя успели подъехать другие сотрудники правоохранительных органов).

Молодые люди сейчас арестованы. Фото: стоп-кадр видео СК России

- Установлено, что ранее все подозреваемые неоднократно привлекались к административной ответственности, а четверо из них - к уголовной, – сообщили в следкоме.

Причем судимы девушки и один парень - за наркотики и кражи. А еще у них были приводы в полицию за мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в общественном месте, в списке "подвигов" есть и серия нарушений правил дорожного движения.