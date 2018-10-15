2018-10-15T16:39:48+03:00
Общество

В Каменске-Шахтинском нашли тело 14-летнего школьника с ножевыми ранениями

Региональный следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела
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Тело школьника нашли в кустахТело школьника нашли в кустахФото: Алексей БУЛАТОВ
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На тело подростка наткнулись дворники, которые рано утром 15 октября пришли убирать территории набережной. По одной версии, школьник лежал возле скамейки, по другой - в кустах.

- Мальчику исполнилось 14 лет совсем недавно, - написал в социальных сетях один из очевидцев.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Личность подростка была почти сразу установлена, он из благополучной семьи, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял, как впрочем не водил подозрительных знакомств. Сейчас опрашивают его родных и друзей.

В региональном СКР подтвердили случившееся, сообщив о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

- В настоящее время создана следственно-оперативная группа, - рассказала «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Выполняются неотложные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержания лица, причастного к совершению преступления.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийста мальчика. Фото: соцсети

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийста мальчика. Фото: соцсети

По предварительным данным, неизвестный нанес подростку несколько ударов ножом в область груди. Точное количество ранений будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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