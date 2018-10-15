В развлекательном парке Ростова-на-Дону на ходу развалился детский аттракцион

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-15T16:00:51+03:00

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В воскресенье, 14 октября, погода в Ростове-на-Дону выдалась как раз для прогулок. Именно поэтому Олеся Соловьева (она попросила не называть своего реального имени, - прим. автр.) отправилась вместе с сыном в ближайший парк аттракционов, что на Сельмаше. Конечно, прокатиться с ветерком, да еще и когда за окном бабье лето - мечта каждого малыша.

- Это один из любимых детских аттракционов по типу "американских горок", - рассказала Олеся. - Там два уровня, четыре-пять машинок едут друг за другом паровозиком. В итоге, когда машины были на втором уровне, выпал какой-то ключ из них. Тогда машинки резко помчались вниз. Первая еще проехала - там, где был мой ребенок, а вот вторая ударилась о борт аттракциона и со срежетом прямо на скорости съехала с трассы. По счастливой случайности, в ней никого не было, поэтому никто не пострадал. Моему сыну повезло, он сидел в первой машинке. Просто очень испугался, но поскольку всего этого ужаса не видел, то ничего понять не успел.

ЧП произошло в минувшие выходные.Фото: личный архив читательницы.

Оператор парка предложила покатать ребенка на других качелях. Правда, после такого ЧП ростовчане больше рисковать не стали. Однако когда мать увидела, что после инцидента в парке попытались все вернуть на места и якобы дальше катать посетителей, как будто и не было ничего, то решила предать этому делу огласку.

По словам женщины, опасаясь того, что могут пострадать и другие дети, она написала заявление в полицию, чтобы те инициировали проверку аттракцион, в том числе провеили и его безопасность.

В самом же парке официально комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что идет проверка. В Главном Управлении МВД России по региону подтвердили, что в курсе этого случая.

По счастливой случайности никто из детей не пострадал.Фото: личный архив читательницы.

КСТАТИ

Как рассказали сайту rostov.kp.ru в мэрии Ростова-на-Дону, в каждом парке города есть администратор или инженер по технике безопасности, которые проводят визуальный осмотр аттракционов. Плюс ведут журнал учета, в который добавляют информацию - допущен аттракцион к работе или нет. Для каждого аттракциона есть свой срок службы — он указан в техническом паспорте на изделие. Его может потребовать любой потребитель. Кроме того, раз в год - обычно перед весенн-летним сезоном, все аттракционы проходят освидетельствование. Его результат - акт «Оценки технического состояния с целью продлению срока службы аттракциона».

Кроме того, в каждом парке есть свой санитарный пункт. Там же по близости должна быть аптечка. По сути, ее состав не отличается от автомобильной — там есть перекись водорода, зеленка, бинты, жгуты и лейкопластыри. Также никто не отменяд работу скорой помощи.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Как получить компенсацию за травму?

Юрист Галина Валуйская, г. Ростов-на-Дону:

- В том случае, если ЧП произошло и ребенок пострадал, необходимо писать претензию на имя руководителя парка, на чьей территории находится аттракцион. Параллельно - заявление в прокуратуру. Причем каждое из них должно быть оформлено в двух экземплярах, один из которых - с датой вручения и подписью принявшего его лица, остается у вас. В претензиях, в частности, необходимо прописать, «требую оплатить все понесенные расходы, которые будут приложены позже». Если же в досудебном порядке договориться не удастся, идите в суд - по месту жительства или по месту, где произошло ЧП. Там вы вправе не только потребовать компенсацию средств, потраченных на лечение (для этого надо собирать все чеки, - прим. авт.), но и сумму морального вреда. Причем, госпошлину, если дело подается в рамках статей закона о Защите прав потребителей РФ, вам платить не придется.

КОНКРЕТНО

Что должно быть на аттракцион:

- Правила поведения;

- Разрешение Ростехнадзора;

- Техпаспорт на изделие;

- Сертификат соответствия ГОСТу;

- Заключение СЭС (о разрешении контактов с детьми);

- Аптечка.

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- Вечером решили семьей сходить в парк «Сказка» на Западном и покатать детей на каруселях, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» Оксана Безроднова. - Завершающим аттракционом для дочки стал батут «Крокодил», который находится рядом с дельфинарием, сын пошел в «клетку» (аттракцион типа "лабиринт", - прим. авт.) напротив. Мы стояли с мужем между ними и наблюдали за детьми. На батуте в этот момент оставалось трое детей, все примерно одинакового возраста - около пяти лет.

То, что произошло дальше, ростовчанка не может вспоминать без дрожи в голосе. (подробности)