2018-10-13T09:08:06+03:00
Общество

«А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой». Карпин показал, чем занимается по ночам

Наставник ФК «Ростов» выложил видео ночных занятий в Instagram
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Тренер Карпин показал, чем занимается по ночам. Фото: InstagramТренер Карпин показал, чем занимается по ночам. Фото: InstagramФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признался в причине своего недосыпания, из-за чего страдают «футболистики». На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео, которое собрало десятки тысяч лайков. Оказывается, крутой тренер и заслуженный мастер спорта по ночам целуется с Дарьей-младшей.

- Вот чем по ночам занимаемся вместо сна!!! А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришко, - написал Карпин, проигнороровав всякие смайлики.

Напомним, о рождении дочери стало известно чуть больше месяца назад - 4 сентября. У главного тренера «Ростова» это третий ребенок, у его жены Дарьи Гордеевой - второй. Примечательно, что все дети - девочки. Судя по настроению супруги, «футболистики» могут еще долгое время страдать из-за «тренеришко», еще при выписке из роддома она намекнула, что не прочь вернуться за сыном.

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Вот чем по ночам занимаемся вместо сна!!! А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой
11520 отметок «Нравится»361 комментариевInstagram

Стоит ли говорить, что новый пост собрал не только лайки, но и добрые комментарии? «Няшность зашкаливает», «Валерий Георгиевич! Ты прям совсем мимими», «Валерий, хватит колоть дочу. Дочкам это не нравится», «Колючиться, но от папки не шарахается», «Папкина дочка», «Добрая классная фотография градус милоты просто зашкаливает!».

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Обязательно вернёмся за сыночком! #роды #доченька #семья #новорожденный #выписка #сентябрь #baby #newborn
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Кстати, еще до рождения Дарья-младшая стала причиной многочисленных комментариев и шуточек. Наставника желто-синих выложил очень милую фотографию с молодой красавицей-супругой, которая находилась в интересном положении. Судя по всему, карточка из серии «семейный снимок на долгую память» была сделана на свадьбе дочери тренера. Всю это идиллию Валерий Карпин прокомментировал следующим образом: «Вот уж «вдул так вдул (куча веселых смайликов) уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно».

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