75 лет восстанию в Собиборе: Почему подвиг героя-ростовчанина Александра Печерского признали только сейчас?

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-14T13:20:59+03:00

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Ровно три четверти века назад, 14 октября 1943 года, в нацистском лагере смерти Собибор, который за полтора года своего существования превратился в настоящую фабрику умерщвления, где убили 250 тысяч евреев со всей Европы, произошло событие, оказавшееся настоящим потрясением в Берлине: узники подняли восстание, перебили охрану и вырвались на свободу.

Рейхсфюрер СС Гиммлер, узнав об этом, в бешенстве отдал распоряжение найти и уничтожить беглецов, наказать виновных в произошедшем, а место, где находился концлагерь, сравнять с землей и высадить поверх картофельное поле — дабы ничего не напоминало о случившемся.

КАК ЭТО БЫЛО

Восстание готовилось долго — в лагере образовалась небольшая ячейка подпольщиков из военнопленных, которую возглавлял сын польского раввина Леон Фельдхендлер. Но они все никак не могли составить конкретный план действий, а тянуть было нельзя — людей отправляли на смерть каждый день, целыми партиями.

Все изменилось, когда в лагерь доставили очередную группу заключенных, среди которых был советский командир — Александр Печерский: его-то заговорщики и избрали, предварительно, конечно, хорошенько присмотревшись к нему и оценив его стойкость и внутреннюю силу, своим лидером.

Макет лагеря, сделанный лично Печерским. Фото: из архива Натальи Ладыченко.

Выпускника РГУ Печерского призвали в строй в первый же день Великой Отечественной: в Орджоникидзевском райвоенкомате Ростова-на-Дону ему присвоили звание техника-интенданта 2-го ранга и отправили в 19-ю армию, с кровопролитными боями отступавшую на восток. Он побывал сначала в жестоком Витебском сражении, затем в Смоленском и, наконец, в начинавшейся Московской битве. Он оказался в окружении в районе Вязьмы, был ранен и попал в плен.

Переболел тифом, однако же выжил и в мае 1942-го сделал первую попытку побега, но тогда четверых беглецов поймали и переслали сначала в штрафной лагерь в Борисове, затем - под Минск. И вот там-то, во время медосмотра, охранники и выяснили, что Печерский - еврей, после чего его увезли в минское гетто, откуда в составе группы других заключенных уже в сентябре 1943-го он был переправлен в страшный Собибор — в лагерь смерти под деревушкой с одноименным названием в Польше.

Ознакомившись с идеей организовать побег, Печерский четко расписал, что и кому предстоит сделать, и 14 октября, спустя всего три недели его пребывания в Собиборе, это и случилось.

Александр Печерский в военные годы. Фото: архив Натальи Ладыченко.

- Убив разом нескольких немецких офицеров, заключенные бросились к караульному помещению там колючая проволока была только в один ряд и не была под высоким напряжением и начали рубить проволочное ограждение, - вспоминал один из участников восстания Семен Розенфельд. - Несмотря на огонь, открытый часовыми со сторожевых вышек, и минное поле, окружавшее лагерь, многим из нас удалось добежать до леса.

Из пятисот пятидесяти человек, находившихся в лагере смерти на момент побега, вырваться сумели только около полусотни — остальные либо были расстреляны (те, кто не решился бежать), либо выданы местными жителями полицаям во время облав, либо погибли под огнем.

ПЕЧЕРСКИЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ПЫТАЛСЯ РАССКАЗАТЬ МИРУ ПРАВДУ О СОБИБОРЕ, НО НЕ БЫЛ УСЛЫШАН

Сам Александр Печерский, поплутав по лесам, вышел в Белоруссии вместе с еще восемью военнопленными, которые пошли за ним, в партизанский отряд им. Щорса, был подрывником, пустил под откос два германских эшелона. Однако когда партизаны воссоединились с регулярными частями Красной Армии, он был арестован — за то, что в 1941-м попал в плен, но ему удалось избежать советских лагерей, потому что его послали в 15-й штурмовой батальон Первого Прибалтийского фронта: сражался, получил звание капитана, а 20 августа 1944-го был ранен в осколком мины в ногу — в ходе наступления на город Бауцк.

В подмосковном госпитале за ним ухаживала медсестра Ольга Котова, которая и стала его женой — с ней он и вернулся в родной Ростов-на-Дону после Победы.

В его наградных листах в графе «Участие в Великой Отечественной войне» были лишь две строчки:

«1. Центральный фронт, 19-я армия, 596-й гаубичный артиллерийский полк, июнь-ноябрь 1941 года.

2. 1-й Прибалтийский фронт, 15-й штурмовой батальон, август 1944 года».

Наградной лист Печерского - о Собиборе ни слова. Фото: сайт "Подвиг народа".

А вот информации о том, как он поднимал восстание, устраивал побег, громил врага в партизанском отряде, - ничего.

Хотя — осенью 1944-го «Комсомольская правда» писала об этом событии, и в статье даже упоминалось, что восстание в Собиборе организовал некий советский командир Сашко родом из Ростова. Но — почему-то никакого продолжения эта история не получила.

А Печерский всю жизнь, рассказывала «КП» его внучка Наталья Ладыченко, стремился донести до мира правду о том, что происходило в Собиборе, написал даже книгу об этом восстании, но... как раз в то время в Советском Союзе развернулась кампания по борьбе с «космополитами» - и его даже не пустили на Нюрнбергский процесс, куда его вызывал в качестве свидетеля Международный трибунал. Более того — он был уволен из театра, и несколько лет мыкался, перебиваясь мелкими заработками.

В 49-м Печерского за бой под Бауцком, когда он был ранен, представили к ордену «Отечественной войны» II степени, однако военком исправил статус награды — на медаль «За боевые заслуги».

И только после смерти Сталина в 1953-м его взяли на работу на завод «Ростсельмаш». А спустя еще девять лет даже позволили выступить в Германии на процессе одиннадцати охранников Собибора.

"Комсомолка" от 2 сентября 1944-го - с публикацией о побеге из Собибора.

Однако главную свою мечту — добиться признания подвига, совершенного даже не им, а его соратниками в Собиборе, и предания гласности зверств, которые творили в этом лагере смерти нацисты, ему при жизни исполнить не удалось. Хотя он даже направлял в Госкино сценарий будущей ленты, но оттуда пришла вежливая отписка — мол, такая лента недавно вышла, она в полной мере отражает все.

А вот ы США в 1987-м сняли блокбастер «Побег из Собибора», а актер Рутгер Хауэр, снявшийся в главной роли «солдата Сашко», как называли в лагере Печерского, получил за нее «Золотой глобус».

Александр Печерский ушел из жизни 19 января 1990 года.

О ПОДВИГЕ ЗАГОВОРИЛИ ТОЛЬКО СПУСТЯ 17 ЛЕТ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

Лишь в 2007-м на фасаде дома, где он жил в Ростове-на-Дону, появилась мемориальная доска в память о нем, в 2014-м — именная звезда в честь него на «Проспекте звезд» в южной столице, а в 2015 году его именем была названа одна из улиц города.

Но настоящее, можно сказать, всероссийское признание подвига произошло, по сути, только через четверть века после его смерти — когда в январе 2016 года Владимир Путин подписал Указ о награждении его (посмертно) Орденом Мужества.

Александр Печерский и его "счастливая рубашка", подаренная ему в лагере голландкой Люкой. Фото: архив Натальи Ладыченко.

После этого об Александре Печерском заговорили уже все — появились публикации в СМИ, сюжете по телевидения, а спустя еще два года на экраны вышел фильм «Собибор», снятый Константином Хабенским, который и сыграл в нем главную роль. В день премьеры в южной столице был открыт бюст Александра Печерского — во дворе средней школы, которая теперь носит его имя.

- Это обычное дело, - говорит историк Алексей Трифонов. - Стоит только на высшем уровне обратить внимание на чью-либо личность, или же событие — и тогда сразу находятся и деньги на сценарии и фильмы, и на памятники, и появляются документы, и все такое прочее. Так происходило и в советские время, и сейчас. Но все-таки прежде у деятелей культуры было больше инициативы по таким проектам.

ШОК!

Собирали волосы и человеческий жир

Поляки думали, что немцы строят им мармеладную фабрику. По крайней мере так обещали нацисты, учинив в 1941 году масштабное строительство в лесу на территории железнодорожной станции Собибор, недалеко от польского города Влодава. Каждый день на «фабрику» приходили эшелоны с людьми, которые думали, что будут теперь работать на мармеладном заводе. Чтобы не вызывать подозрений у прибывших, нацисты разбили на переднем плане лагеря клумбы с цветами.

Но на самом деле из Собибора немцы увозили в Германию не мармелад, а ящики пепла, мешки женских волос, вагоны одежды и обуви и… бочки человеческого жира: все это фашисты получали из тел узников. Как отмечал Печерский в своих воспоминаниях, больше всего нацисты ценили детские волосы. Они шли на изготовление подушечек для седел.

ЦИФРЫ

По данным историков, на момент побега в лагере было 550 заключенных. До конца войны дожили только 53 участника восстания. 130 человек не участвовали в побеге, восемьдесят погибли во время восстания, а еще 170 беглецов были найдены и расстреляны в ходе облавы. С ноября 1943 до января 1945 года мирное население Польши выдало немецким властям еще 90 бежавших узников.

Всего же фашисты умертвили в Собиборе около 250 тысяч евреев.

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