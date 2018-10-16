Эпидуральная анестезия: преимущества и недостатки

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-16T12:58:51+03:00

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16 октября во многих странах мира отмечается День анестезиолога. В этот день в 1846 году дантист Уи льям Мо ртон провел операцию по удалению челюстной опухоли с применением первого наркоза - диэтилового эфира. До этого момента хирургические вмешательства производились практически без обезболивания.

В современной медицине технологии анестезии шагнули далеко вперед, а ее эффекты и последствия широко изучены. Эпидуральная анестезия впервые была описана в 20-х годах прошлого века. Но применяющиеся средства приводили к серьезным осложнениям. Поэтому долгое время этот вид анестезии не практиковался. Все изменилось только тогда, когда были синтезированы новые вещества - новокаин, ксилокаин, тримекаин и бупивакаин.

Сейчас эпидуральную анестезию многие считают одним из самых результативных способов обезболивания из числа всех, которые имеются в распоряжении анестезиологов. Эффект тотального обезболивания достигается путем введения препаратов в эпидуральное пространство. Специальная игла с местным анестетиком вводится в оболочку, которая окружает спинной мозг, что обеспечивает стойкое обезболивающее действие и миорелаксацию.

Эпидуральная анестезия достаточно часто применяется в общей хирургии и акушерстве. Она может быть дополнена другими способами местной анестезии, что увеличивает возможности ее клинического применения.

Преимуществами такого вида анестезии можно считать:

• сохранение сознания и относительной двигательной активности во время вмешательства;

• отсутствие общего влияния анестетика на организм;

• относительная «стабильность» сердечнососудистой системы;- масштабный обезболивающий эффект;

• отсутствие раздражения верхних дыхательных путей;

• отсутствие необходимости в налаживании искусственной вентиляции легких;

• возможность продлить действие анестезии на большой период.

Но, как у любого вмешательства в организм, у эпидуральной анестезии есть свои побочные эффекты. При таком виде обезболивания повышается риск травматизации эпидуральных вен, большая доза вещества может привести к возникновению судорог, в некоторых случаях возникают сильные и продолжительные постпункционные головные боли из-за подтекания спинномозговой жидкости. Также возможные и различные повреждения во время операции - травматизация иглой или катетером, эпидуральная гематома, отрыв катетера, абсцесс, различные аллергические реакции.

Абсолютными противопоказаниями для проведения эпидуральной анестезии являются воспаления в области, где необходимо пунктировать, различные инфекционные заболевания, нарушение свертываемости крови, патологии позвоночника, низкое артериальное давление, аритмия сердца.

Эпидуральная анестезия - достаточно сложный тип вмешательства. Поэтому она применяется лишь в определенных случаях - во время преждевременных родов, при дискоординации родовых сил, в случае высокого артериального давления, при аллергии на средства для внутривенного наркоза. В случае соблюдения правил подготовки и проведения эпидуральной анестезии побочные эффекты от нее минимальны.