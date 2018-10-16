Фонтан, розарий и вензеля: В Ростове-на-Дону жильцы многоэтажки сделали из своего двора мини-Европу

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-16T18:16:45+03:00

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Сложно представить, что каких-то лет десять назад на месте красивейших кустов роз, аккуратных тротуаров, фонтана, лавочек, всевозможных качелей-каруселей и декоративных заборчиков был обычный двор с одиноко стоящей детской площадкой, облезшими стенами домов в одном из спальных районов Ростова-на-Дону. Чтобы навести всю эту красоту, жильцам многоэтажки потребовалось целых 11 (!) лет. Зато сейчас здесь с размахом гуляют дни рождения, Новый год и 9 Мая.

Гулять - одно удовольствиеФото: Личный архив героя публикации

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

- Я был в ужасе, когда переехал жить в этот дом на проспекте Шолохова, 156/1. Тут и школа за углом, и овощная база, шумно, и все чужие, - рассказывает местный житель Виктор Попов. - До этого же лет сорок я прожил на Берберовке, где все жили дружно и ярко-ярко. Например, в 70-е два соседа работали на бричках, ради хохмы выпускали коней, которых ловила вся улица. Также на 9 Мая пели и плясали, радуясь Победе. А потом я подумал: не боги горшки обжигают. Загорелся и решил навести порядок здесь, на Шолохова. Но, признаться честно, никогда не думал, что получится вот так, как сейчас.

За фасадом скрывается настоящая красота.Фото: Личный архив героя публикации

И вот еще в 2007-м году это был пустой двор, в котором ничего не было. Начали с того, что заасфальтировали дорогу, которая сразу же приглянулась местным автомобилистам, предпочитавшим ее окрестному бездорожью.

За дело взялись дружно.Фото: Личный архив героя публикации

- Просто у нас всегда во дворе было много детей, - продолжает собеседник. - Но из-за того, что двор превратился в авторалли, мы нашу малышню не раз вытаскивали из-под колес авто, гнавших по нашей территории. Решение пришло само собой. Поставили шлагбаум. Так что бы вы думали: его трижды срезали, в том числе и сами местные жители! Люди, привыкшие к старому, очень тяжело расстаются со старыми привычками. Тогда я и другие активисты решили подойти к вопросу кардинально: законно отмежевали принадлежащую нашему дому территорию, реконструировали забор вокруг и поставили автоматические ворота, сейчас у нас они с итальянским (!) замком.

От красоты дух захватывает.Фото: Личный архив героя публикации

ОТ ЧУЖАКОВ - ВИДЕОКАМЕРЫ

А после ростовчане решили как-то улучшить двор. Что-то, конечно, делали на свои деньги. Что-то вскладчину. Так появились пихты, орех, розы и клумбы.

- Кардинально двор преобразился, когда в прошлом году мы стали первыми участниками программы благоустройства придомовых территорий, - говорит Попов. - Нам выделили чуть больше 2,6 миллиона рублей. За эти деньги мы закупили и уложили плитку, установили фонтан, сделали дорожки вдоль дома, мангальную беседку. Правда, сам мангал уже покупали за свои. Но теперь на всех праздниках у нас он главный действующий персонаж.

Не двор - загляденье.Фото: Личный архив героя публикации

Затем появились розарий, лавочки, резные палисадники и фонарные столбы, как из сказки. В середине всего этого великолепия - детская площадка. Но жильцам захотелось еще и зимней сказки с настоящей елью, гирляндами и игрушками, где можно каждый Новый год водить хороводы. Сказано - сделано. Лет пять назад нашли подешевле большую голубую кремлевскую ель, высадили и вырастили. А к ней не только игрушки, но и гирлянды разные. А в придачу еще и фигурки Деда Мороза, гномов и скульптуры других сказочных персонажей. А чтобы красота не пропала даром, мы установили камеры видеонаблюдения. Начали с двух, теперь их уже пять.

И работать, и отдыхать - вместе.Фото: Личный архив героя публикации

Ну, и конечно, гордость двора - большая беседка, где за одним столом могут собраться разом соседи как минимум из 35 квартир, чтобы скрасить досуг или отметить праздники с шашлыками, музыкой, танцами и душевными песнями. Правда, такие посиделки радуют не всех. Были случаи, когда первое время свои же соседи и полицию вызывали: мол, нарушают общественный режим. Но с годами удалось договориться.

Новый год и елка настоящая, с гирляндами.Фото: Личный архив героя публикации

КОГДА НЕ ВОРУЕШЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕ

- Поначалу, честно говоря, у нас непросто было, в том числе и драки присутствовали. И забор уже четыре раза ломали, - говорит Виктор Попов. - И оппозиция была, конечно, громкая и вонючая - по другому не назовешь. Но к тому моменту уже вступил в силу Жилищный кодекс - по нему если 51 процент собственников проголосовали «за», остальные обязаны подчиниться. Не согласны - будет идти долг. Сейчас платят практически все за редким исключением. Более того, мы создали свой фонд. В него каждый месяц на добровольных началах сдаем по пять рублей с квадратного метра. Если посчитать, что в доме в общей сложности 54 квартиры, то ежемесячная сумма - 12,5 тысячи рублей. На них и живем: капремонт дома, благоустройство тоже или вот ремонт в подъездах. В трех, кстати, жильцы и без общего участия скооперировались и сами сделали что надо, а вот еще в двух к согласию не пришли. Теперь помогаем им всем миром.

Красоту делали 11 лет постепенно.Фото: Личный архив героя публикации

Точную сумму, сколько в итоге обошелся европейский двор на окраине Ростова-на-Дону, теперь уже никто и не подсчитает.

- Просто многие, когда увидели результат, захотели и сами вкладываться - где саженцы подкупить, подкрасить что, гномика нового подселить или картинку в подъезд какую, - продолжает собеседник. - Так что, когда не воруешь, получается все. Надо просто не бояться, загораться и делать. Дураков всегда много, важно не обращать на них внимания, хотя это и очень трудно, конечно. К нам, кстати, многие, как на экскурсию, приходят. Охают и ахают от восторга, а вот чтобы самим сделать - нет.

Скульптуры во дворе радуют и хозяев, и гостей.Фото: Личный архив героя публикации

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